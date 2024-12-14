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الحبيب يحتفل بزفاف ابنته - جريدة الوطن السعودية

12/14/2024 2:20:16 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفل الدكتور عبدالحميد الحبيب، مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بزفاف ابنته ((رنيم)) إلى الشاب منصور بن يوسف العيدان، وذلك في حفل بهيج أقيم الخميس 12 ديسمبر، في قاعة إليزيه القيروان بالرياض. وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة والأهل والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما بهذه المناسبة.

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