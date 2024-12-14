الحبيب يحتفل بزفاف ابنته - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/14/2024 2:20:16 PM
(MENAFN
- Al Watan)
احتفل الدكتور عبدالحميد الحبيب، مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بزفاف ابنته ((رنيم)) إلى الشاب منصور بن يوسف العيدان، وذلك في حفل بهيج أقيم الخميس 12 ديسمبر، في قاعة إليزيه القيروان بالرياض. وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة والأهل والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما بهذه المناسبة.
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