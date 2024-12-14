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5000 زائر يوميا لواجهة عسير البحرية

12/14/2024 2:18:47 PM

(MENAFN- Al Watan) جذبت الأجواء المعتدلة التي يشهدها ساحل عسير بمركز الحريضة هذه الأيام الزوار والمتنزهين القادمين من مرتفعات منطقة عسير بأعداد كبيرة بالواجهة البحرية تقدر بـ 5000 زائر يومياً َخلال الإجازة الأسبوعية.
برامج وفعاليات
((الوطن)) رصدت في جولة ميدانية كثافة المتنزهين والزوار بشكل يومي إلى ساعات متأخرة من الليل حيث أقيمت العديد من البرامج والفعاليات بمشاركة أنامل التشكيليين والفرق التطوعية وبمتابعة من البلدية ومنها إطلاق 700 بالون بمناسبة فوز المملكة بتنظيم كأس العالم كما شارك الأطفال في فعاليات المسابقات والرسم الحر والكثير من الفعاليات المتنوعة الاي أسهمت في جذب الزوار.
متابعة وخدمات
أوضح رئيس بلدية الساحل المهندس أحمد أبوعابد، أن موسم الساحل الشتوي لهذاالعام يحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال فترة الموسم والتي تمتد لأكثر من 4 شهور بداية من شهر ديسمبر 2024، وهذه الفعاليات والأنشطة شملت عدد من العروض الفنية والمعارض الثقافية والتوعوية.

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