5000 زائر يوميا لواجهة عسير البحرية

(MENAFN
- Al Watan)
جذبت الأجواء المعتدلة التي يشهدها ساحل عسير بمركز الحريضة هذه الأيام الزوار والمتنزهين القادمين من مرتفعات منطقة عسير بأعداد كبيرة بالواجهة البحرية تقدر بـ 5000 زائر يومياً َخلال الإجازة الأسبوعية.
برامج وفعاليات
((الوطن)) رصدت في جولة ميدانية كثافة المتنزهين والزوار بشكل يومي إلى ساعات متأخرة من الليل حيث أقيمت العديد من البرامج والفعاليات بمشاركة أنامل التشكيليين والفرق التطوعية وبمتابعة من البلدية ومنها إطلاق 700 بالون بمناسبة فوز المملكة بتنظيم كأس العالم كما شارك الأطفال في فعاليات المسابقات والرسم الحر والكثير من الفعاليات المتنوعة الاي أسهمت في جذب الزوار.
متابعة وخدمات
أوضح رئيس بلدية الساحل المهندس أحمد أبوعابد، أن موسم الساحل الشتوي لهذاالعام يحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال فترة الموسم والتي تمتد لأكثر من 4 شهور بداية من شهر ديسمبر 2024، وهذه الفعاليات والأنشطة شملت عدد من العروض الفنية والمعارض الثقافية والتوعوية.
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