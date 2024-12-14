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المملكة وتنظيم كأس العالم 2034

12/14/2024 2:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق الأمير محمد بن سلمان كلمته الشهيرة التي قال فيها:“نحن لا نحلم، نحن نفكر في واقع يتحقق”.
جاء كلامه من إيمانه بوطنٍ راسخٍ عظيمٍ بتاريخه ومقدراته، وشعبٍ طموحٍ بعقله وفكره وعزيمته التي ليس لها حدود.
انظر إلى قبل عشر سنوات: كيف كنا؟ وكيف تميزنا؟ وكيف اختصرنا الزمن بنهضةٍ مذهلةٍ قلبت معدلات العالم وتصنيفاته بين الأول والثاني وغيرها من هذه التصنيفات؟ حتى أصبح الشعب السعودي لا يرضى إلا بمقدمة شعوب العالم في كل مجال، ولا يؤمن بالمستحيل.
همّته كالجِبال الراسخة، كما قالها الأمير الشاب الطموح، فقلب الفكر العالمي بعمله وإنجازاته. وأصبح هذا الوطن، بقيادته وشعبه، محطَّ أنظار العالم بتطوّره وسباقه للزمن، بنهجٍ شاملٍ لكل مجالات الحياة.
فنهض هذا الوطن سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نحو تنميةٍ مستدامةٍ فاقت المعدلات العالمية، جعلتها حديث العالم بخطواتٍ علميةٍ وعمليةٍ ترجمت بها رؤيةً طموحةً بفكرٍ مدروسٍ وتخطيطٍ متقنٍ. فكان التنفيذ مميزًا، وبدأ بتنمية الإنسان وفكره وبنيته التحتية العالية التي رَقَت بالإنسان واهتمت بجودة حياته.
كما انتهج سياسةً تُقدّر مكانة المجتمع السعودي وترقى به إلى مكانه الطبيعي.
ورؤيةٌ اقتصاديةٌ جذبت العالم، وأصبح يطلب المشاركة بها والاستثمار من خلالها، لوثوقه بهذه المكانة والمقدرات التي تنعم بها دولتنا.
وتطورٌ اجتماعيٌّ جعل كل مجتمعٍ في العالم يسهل انصهاره بالمجتمع السعودي بما يملكه من أخلاقٍ ورُقيٍّ وقيمةٍ وقامةٍ في التعامل الإنساني.
تقدّمنا رياضيًا، فأصبح لدينا دوريٌّ من أفضل دوريات العالم وأكبر نجومه. ننظم الآن كأس آسيا وبطولات العالم في الغولف والملاكمة والأولمبياد. وفي الاستثمار الرياضي، اشترينا نادي نيوكاسل بـ300 مليون دولار، وأصبحت قيمته السوقية حاليًا مليار دولار.
وفي مجال الفن وتنظيم المهرجانات العالمية، أصبحنا نتنافس على الجوائز الدولية.
أما في المجال الاقتصادي، نستضيف قريبًا مهرجان إكسبو الذي تنافست على تنظيمه أكبر الاقتصادات العالمية.
وأدخلنا الصناعات العسكرية التي تحمي بلادنا ونحن نسير بخطى ثابتة.
كذلك، في مجال التعليم، أصبح المواطن السعودي رقمًا ثابتًا في الجوائز العالمية من خلال تقدّم تعليمه في مختلف مراحله.
وفي مجال الصحة، كان أكبر شاهد على تميّز المملكة أزمة كورونا، التي أثبتت السعودية خلالها أنها بلد قويٌّ في نظامه الصحي وأرقامه العالمية. كما تميّزت المملكة في فصل التوائم من مختلف بلاد العالم.
والآن، كيف لا ننظم كأس العالم، ونحن ننظم أكبر شعيرةٍ دينيةٍ في العالم سنويًا، قوامها مليونا نسمة؟ وهي شعيرة الحج التي يتم تنظيمها في وقتٍ محددٍ ومكانٍ لا يتجاوز عدة كيلومترات، مع توفير كافة الخدمات الأمنية والصحية والحياتية.
وقد نجحت المملكة في هذا التنظيم بشهادة العالم.
وأخيرًا، نعم ثم نعم ثم نعم: نحن لا نحلم، نحن نفكر في واقع يتحقق.

MENAFN14122024000089011017ID1108993152

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