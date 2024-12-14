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تشييع 7 جثامين في حادث سير بالأحساء

12/14/2024 2:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) شيع جمع غفير من المواطنين والمقيمين في مقبرة حي الراشدية في مدينة المبرز التابعة للأحساء، بعد صلاة ظهر السبت، جثامين 7 أفراد من أسرة واحدة ((الأب، والأم و5 أبناء))، توفوا في حادث ((سير)) مأساوي، أثناء سفرهم، الخميس الماضي، على طريق خريص – الرياض ((150 كيلومترا من الهفوف)).
ووريت الجثامين بالمقبرة، بعد أن أدى المشيعون صلاة الجنازة. وازدحمت المقبرة بأعداد كبيرة من المعزين، الذين حضروا لتقديم واجب العزاء من داخل وخارج الأحساء.
وأبان أقارب المتوفين لـ((الوطن))، أن ظروف وملابسات الحادث، تشير إلى تصادم وقع بين السيارة التي تقل الأسرة، وشاحنة، وأسفر الحادث عن وفاة أفراد الأسرة ((ركاب السيارة))، بينهم أطفال، وخصص أقارب المتوفين مجلسا لاستقبال المعزين في محافظة الخبر، موضحين أن الأسرة، تقيم في الأحساء، ورب الأسر يعمل في الأحساء، فيما لا تزال الجهات الأمنية تحقق في ظروف وملابسات الحادث، لتحديد المسؤولية، واستكمال الإجراءات النظامية.
المتوفون
01- علي محمد حدادي.
02- عيش بنت أحمد حدادي.
03- محمد علي حدادي.
04- حسام علي حدادي.
05- جوري علي حدادي.
06- جيداء علي حدادي.
07- جيان علي حدادي.

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