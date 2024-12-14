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رعاية لأبناء القاصدين للمسجد النبوي

12/14/2024 2:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يحظى قاصدو المسجد النبوي بالعديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لتمكنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة، ومن تلك الخدمات مركز ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي.
وجبات طازجة
يقدّم المركز البيئة الآمنة والممتعة لأبناء قاصدي المسجد النبوي، تحت إشراف كوادر بشرية متخصصة، تعلمهم الهدي النبوي والقيم الأخلاقية الإسلامية الحميدة، ليتفرغ ذووهم لأداء العبادة وهم آمنون مطمئنون على أطفالهم، وأنهم بأيدٍ أمينة، تقدم لهم وجبات الطعام الطازجة في صالات مهيأة، لينعم قاصدو المسجد النبوي وأطفالهم ويستأنسوا بجوار المصطفى -عليه الصلاة والسلام- في تجربة إثرائية فريدة.
ويحتوي المركز على نظام أمني متكامل، مزود بكاميرات المراقبة، يشترط لدخول الطفل أو خروجه من المركز تقديم الهوية أو الإقامة أو الجواز، كما يوفّر المركز برامج متنوعة للأطفال، يعزز فيها القدرات التعليمية والثقافية لديهم، وأنشطة ترفيهية تنمّي التفكير الإبداعي والمهارات الإدراكية في بيئة تفاعلية مشوقة، تُغرس فيها القيـم الدينية لديهم.
7100 طفل
يقع مركز ضيافة الأطفال الذي يستضيف الأطفال يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً، في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي، بين مخرج ساحات (339 - 340)، على مساحة 268 مترًا مربعًا، وقد تجاوز عدد المستفيدين من المركز خلال الفترة من 22/8/2024 إلى 31/10/2024 نحو 7100 طفل من 69 جنسية مختلفة.

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