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مشروعات للتطوير الصحي في العلا

12/14/2024 2:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عددًا من المشاريع الصحية في محافظة العُلا بحضور الرئيسة التنفيذية المكلفة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني. وشملت المشاريع التي تم تدشينها مشروع إحلال البنية التحتية لمستشفى الأمير عبدالمحسن، ومركز عشار للرعاية العاجلة، ومركز الصخيرات للرعاية الأولية، بعد استكمال جميع أعمال البنية التحتية والتجهيزات الفنية اللازمة.
وخلال زيارته، قام وزير الصحة بجولة ميدانية، شملت أقسام العناية المركزة، والأشعة، وأقسام الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن. كما تضمنت الجولة زيارات تفقدية لمركز عشار للرعاية العاجلة، ومركزي الصخيرات والمنشية للرعاية الأولية.

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