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اليونسكو: المملكة نموذج يحتذى به في الذكاء الاصطناعي

12/14/2024 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((اليونيسكو)) تقريرها الدولي عن جاهزية المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك إشادة بما حققته في ذلك المجال التقني المتقدم، حيث يأتي التقرير ضمن مبادرات اليونسكو في دعم الدول الأعضاء بقياس جاهزيتها لتبني الذكاء الاصطناعي (RAM) بطرق تتماشى مع القيم الأخلاقية والمعايير الدولية المتعارف عليها.
بيئة تنظيمية
أشاد التقرير بالتقدم الذي حققته المملكة في الذكاء الاصطناعي، مما جعلها نموذجًا عالميًا يحتذى به في تبني هذه التقنيات المتقدمة، مستعرضًا رحلة المملكة في ذلك المجال من خلال إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا)) عام 2019، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي عام 2020، مشيدًا بالدعم الحكومي للنهوض بالذكاء الاصطناعي في المملكة حتى حققت عددًا من الإنجازات في البيئة التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار مع إدارة المخاطر ودعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير التعليم ورفع مستوى المهن بهذه التقنيات، وتمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي.
أسس قوية
تطرق التقرير لوضع منهجية تقييم الجاهزية (RAM) التي طورتها منظمة ((اليونسكو)) لتقييم استعداد الدول لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، وتضمنت المنهجية بالنسبة للمملكة ستة مجالات رئيسة هي: الحوكمة الوطنية، التشريعات والتنظيمات، والمجتمع والثقافة والاقتصاد، والبحوث والتعليم، والأبعاد الاقتصادية، والبنية التحتية التقنية.
وفي ذلك السياق نوهت مساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو، غابرييلا راموس، في كلمة لها في مستهل التقرير بجهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في وضعها أسسًا قوية للحوكمة، معربة عن تقديرها للتعاون القائم بين المملكة ومنظمة اليونيسكو وثقتها بقدرة المملكة على تحقيق نتائج إيجابية مستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي، مبينة أن المملكة تمتلك خارطة طريق واضحة لتحقيق استخدام فعال ومستدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تحقيق تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقق نتائج عادلة ومستدامة وشاملة.
أبرز منجزات المملكة
- المرتبة الأولى عالميًا في إستراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
- المرتبة الثانية عالميًا في الوعي العام بالذكاء الاصطناعي.
- زيادة سعة مراكز البيانات إلى 204 ميجاوات في 2023.
- إطلاق الحاسوب العملاق ((شاهين 3)) وتحسين الاتصال الرقمي.
- تضاعف عدد الأبحاث العلمية في الذكاء الاصطناعي.
- جذب استثمارات بقيمة تزيد على 3.9 مليارات دولار عام 2023.

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