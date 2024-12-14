MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال رئيس الوزراء محمد مصطفى "مخيم جنين وباقي المخيمات رمز عزتنا، وهذا عهد من الرئيس ومنا جميعا، وهي رمز وطني ويجب أن نحافظ عليه، لكن لا يجب سلب أهلنا في المخيمات سبل العيش الكريم".

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة جنين، اليوم السبت، حيث التقى بقادة المؤسسة الأمنية، وفعاليات ومؤسسات ومكونات المحافظة.

وأضاف رئيس الوزراء، "باسم الرئيس لن نقصر مع أهلنا في قطاع غزة وأهلنا في جنين وباقي محافظات الوطن"، مشددا على أن بسط الأمن والأمان جزء أساسي لتحقيق التنمية والاستقرار.

وتابع: "نعمل على استعادة زمام المبادرة في كافة محافظات الوطن، والنتيجة ستكون إيجابية للجميع، من خلال تحقيق الأمن والتنمية لأبناء شعبنا في طريق تجسيد الدولة المستقلة".

وأشاد رئيس الوزراء بمخيم جنين وصمود أهله، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية ووحدتنا كشعب فلسطيني واحد ومتوحد مع قضاياه الوطنية، محذرا من الوقوع في مخططات الاحتلال التي تستهدف الأمن والسلم الأهليين لمجتمعنا الفلسطيني.

وأشار مصطفى إلى أنه ستكون هناك زيارة لاحقة لمحافظة جنين وعقد جلسة للحكومة فيها للوقوف على احتياجات أهلنا فيها وتعزيز صمودهم.