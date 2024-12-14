تشيع جثمان الشهيد محمد المسالمة في بيت عوا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN- شيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد أحمد مسالمة (32 عاما) من ذوي الإعاقة، الذي استشهد يوم أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت عوا غرب الخليل.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى دورا الحكومي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في بلدة بيت عوا، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وصلاة الجنازة على جثمانه في مسجد شهداء بيت عوا، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.
ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 812 مواطنا، بينهم 168 من الأطفال، وأصيب 6500 آخرون في الضفة بما فيها القدس.
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