تشيع جثمان الشهيد محمد المسالمة في بيت عوا غرب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN- شيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد أحمد مسالمة (32 عاما) من ذوي الإعاقة، الذي استشهد يوم أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وانطلق موكب التشييع من دورا الحكومي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في بلدة بيت عوا، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وصلاة الجنازة على جثمانه في مسجد شهداء بيت عوا، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 812 مواطنا، بينهم 168 من الأطفال، وأصيب 6500 آخرون في الضفة بما فيها القدس.