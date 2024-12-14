مستعمرون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN- استولى مستعمرون، اليوم السبت، على نحو 25 رأس بقرشرق مدينة طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستعمرين استولوا على 25 رأس بقر تعود للمواطن جمال حمدان دراغمة قرب قرية تياسير شرق طوباس، واقتادوا القطيع إلى البؤرة الاستعمارية في منطقة "الحمة" بالأغوار الشمالية.

وبالتزامن مع اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، تصاعدت حدة الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون ضد المواطنين، التي تنوعت ما بين الاعتداءات على ممتلكاتهم، والاستيلاء على مواشيهم، ومنعهم من الرعي.

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