مستعمرون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس/PNN- استولى مستعمرون، اليوم السبت، على نحو 25 رأس بقر
شرق مدينة طوباس.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستعمرين استولوا على 25 رأس بقر تعود للمواطن جمال حمدان دراغمة قرب قرية تياسير شرق طوباس، واقتادوا القطيع إلى البؤرة الاستعمارية في منطقة "الحمة" بالأغوار الشمالية.
وبالتزامن مع اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، تصاعدت حدة الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون ضد المواطنين، التي تنوعت ما بين الاعتداءات على ممتلكاتهم، والاستيلاء على مواشيهم، ومنعهم من الرعي.
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