الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويداهم عدة منازل

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرقنابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من آليات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف وانتشار واسع القناصة على أسطح المنازل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في عدد من حارات المخيم دون أن يبلغ عن اعتقالات .



