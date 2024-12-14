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الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويداهم عدة منازل

12/14/2024 2:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق
نابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من آليات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف وانتشار واسع القناصة على أسطح المنازل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في عدد من حارات المخيم دون أن يبلغ عن اعتقالات .


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