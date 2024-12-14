الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويداهم عدة منازل
التاريخ
12/14/2024 2:09:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق
نابلس.
وأفاد مراسلنا، بأن عددا من آليات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف وانتشار واسع القناصة على أسطح المنازل.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في عدد من حارات المخيم دون أن يبلغ عن اعتقالات .
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