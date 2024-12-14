الاحتلال يقتحم تقوع ومراح رباح في بيت لحم
التاريخ
12/14/2024 2:09:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة تقوع، وقرية مراح رباح، في محافظة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني, بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع، وداهمت منزل المواطن احمد قاسم محمد الشيخ في مراح رباح، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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