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الخليل: الاحتلال يقتحم جامعتي الخليل وبوليتكنيك فلسطين

12/14/2024 2:09:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة الخليل وجامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين، وعلقت يافطات تحذيرية للطلبة.

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