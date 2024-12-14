الخليل: الاحتلال يقتحم جامعتي الخليل وبوليتكنيك فلسطين
التاريخ
12/14/2024 2:09:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة الخليل وجامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين، وعلقت يافطات تحذيرية للطلبة.
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