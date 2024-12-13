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وزير الكهرباء: شرطة البحرين نموذج للتفاني في أداء الواجب الوطني

12/13/2024 7:24:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بالتاريخ‭ ‬المشرف‭ ‬والإنجازات‭ ‬المضيئة‭ ‬لشرطة‭ ‬البحرين‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬وتعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مثمناً‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجاهزية‭ ‬والاحترافية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬مكنّها‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أمنية‭ ‬متقدمة‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحريني‭ ‬والذي‭ ‬يوافق‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذج‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الإخلاص‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تنعم‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬يعكس‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬التضحية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

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