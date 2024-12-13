وزير الكهرباء: شرطة البحرين نموذج للتفاني في أداء الواجب الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء بالتاريخ المشرف والإنجازات المضيئة لشرطة البحرين ودورها في المحافظة على أمن واستقرار الوطن وتعزيز المكتسبات الوطنية، مثمناً المستوى المتميز الذي وصلت إليه شرطة البحرين من الكفاءة والجاهزية والاحترافية في ظل ما تحظى به من دعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي مكنّها من أداء دورها في خدمة الوطن وتقديم خدمات أمنية متقدمة.
وأعرب وزير شؤون الكهرباء والماء عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وكل منتسبي الوزارة، بمناسبة يوم شرطة البحريني والذي يوافق 14 ديسمبر من كل عام، مؤكدا أن شرطة البحرين نموذج يحتذى به في الإخلاص والتفاني في أداء الواجب الوطني، منوها إلى أن ما تنعم به البحرين من أمن وأمان يعكس أسمى معاني التضحية في خدمة الوطن.
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