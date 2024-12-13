وزير الكهرباء: شرطة البحرين نموذج للتفاني في أداء الواجب الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحريني‭ ‬والذي‭ ‬يوافق‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذج‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الإخلاص‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تنعم‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬يعكس‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬التضحية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

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