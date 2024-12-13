وزيرة السياحة: شرطة البحرين عززت مكانة المملكة كوجهة سياحية آمنة ومستقرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتوجهت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬منوهة‭ ‬بما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬وطني‭ ‬مخلص‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره‭.‬

وقالت‭ ‬الصيرفي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬الأمن‭ ‬وإدامة‭ ‬الاستقرار‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمان‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬السياح‭ ‬والزوار‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عنها‭ ‬عند‭ ‬اختيار‭ ‬وجهاتهم،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬الاستقرار‭ ‬المجتمعي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزّز‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة‭ ‬وموثوقة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السياحة‭ ‬تنمو‭ ‬وتزدهر‭ ‬حين‭ ‬يتوفر‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‮»‬‭.‬

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