وزيرة السياحة: شرطة البحرين عززت مكانة المملكة كوجهة سياحية آمنة ومستقرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أن شرطة البحرين تواصل مسيرة زاخرة بتحقيق مستويات متقدمة في الكفاءة والجاهزية في ظل المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية التي انطلقت قبل خمس وعشرين عامًا بتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مقاليد الحكم، وبمساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذه المسيرة شهدت تحديثًا شاملاً في كل القطاعات، بما في ذلك الأمن، الذي يعد ركيزة أساسية لضمان الاستقرار والازدهار.
وتوجهت وزيرة السياحة بالتهنئة إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وجميع منتسبي الوزارة، منوهة بما يبذلونه من عطاء وطني مخلص في الذود عن أمن الوطن واستقراره.
وقالت الصيرفي: «إن الدور الكبير الذي تقوم به شرطة البحرين في بسط الأمن وإدامة الاستقرار يسهم في تعزيز القطاع السياحي»، مشيرة إلى أن الشعور بالأمان يعد أحد العوامل الرئيسية التي يسعى السياح والزوار إلى البحث عنها عند اختيار وجهاتهم، حيث تعكس البيئة الآمنة الاستقرار المجتمعي، الأمر الذي يعزّز من سمعة مملكة البحرين وجهة سياحية آمنة ومستقرة وموثوقة، باعتبار أن «السياحة تنمو وتزدهر حين يتوفر الأمن والاستقرار».
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