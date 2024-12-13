الأمين العام لمجلس النواب:جهود وتضحيات ((شرطة البحرين)) جسدت أسمى معاني الولاء والانتماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أن المنظومة الأمنية في مملكة البحرين تشهد تطورا نوعيا، وتقدما بارزا في كافة المستويات والقطاعات، وهي محل فخر وتقدير جميع المواطنين والمقيمين، وذات إسهامات مجتمعية وتنموية مستدامة، وقصة نجاح بحرينية، أمنية ومهنية رائدة، وحقوقية وإنسانية مستمرة، بفضل ما تحظى به من رعاية ملكية سامية.
ورفع أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم شرطة البحرين ومرور 105 أعوام على تأسيس شرطة البحرين.
وقدم أصدق التهاني والتبريكات إلى الفريق الأول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مثمنا جهود منتسبي الوزارة في كافة القطاعات والإدارات، ومؤكدا أن أعمال وتضحيات «شرطة البحرين» جسدت أسمى صور ومعاني الولاء والانتماء، وأن شرطة البحرين على مدى 105 أعوام استطاعت تقديم نموذج متميز في العمل الوطني المخلص، وغدت مثالا للأداء والانجاز بكل حرفية، وعلى قدر عال من الجاهزية والكفاءة.. مستذكرا بكل الوفاء والإجلال تضحيات شهداء الواجب، داعيًا المولى العلي القدير لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته.
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