الأمين العام لمجلس النواب:جهود وتضحيات ((شرطة البحرين)) جسدت أسمى معاني الولاء والانتماء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬ومرور‭ ‬105‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭.‬

وقدم‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مثمنا‭ ‬جهود‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬والإدارات،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬وتضحيات‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬جسدت‭ ‬أسمى‭ ‬صور‭ ‬ومعاني‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء،‭ ‬وأن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬105‭ ‬أعوام‭ ‬استطاعت‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬المخلص،‭ ‬وغدت‭ ‬مثالا‭ ‬للأداء‭ ‬والانجاز‭ ‬بكل‭ ‬حرفية،‭ ‬وعلى‭ ‬قدر‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬والكفاءة‭.. ‬مستذكرا‭ ‬بكل‭ ‬الوفاء‭ ‬والإجلال‭ ‬تضحيات‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬لهم‭ ‬بالرحمة‭ ‬والمغفرة،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭.‬

كلمات دالة