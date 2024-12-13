Saturday, 14 December 2024 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمين العام لمجلس النواب:جهود وتضحيات ((شرطة البحرين)) جسدت أسمى معاني الولاء والانتماء

12/13/2024 7:24:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬تطورا‭ ‬نوعيا،‭ ‬وتقدما‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬وهي‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬وتقدير‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وذات‭ ‬إسهامات‭ ‬مجتمعية‭ ‬وتنموية‭ ‬مستدامة،‭ ‬وقصة‭ ‬نجاح‭ ‬بحرينية،‭ ‬أمنية‭ ‬ومهنية‭ ‬رائدة،‭ ‬وحقوقية‭ ‬وإنسانية‭ ‬مستمرة،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭. ‬

ورفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬ومرور‭ ‬105‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭.‬

وقدم‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مثمنا‭ ‬جهود‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬والإدارات،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬وتضحيات‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬جسدت‭ ‬أسمى‭ ‬صور‭ ‬ومعاني‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء،‭ ‬وأن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬105‭ ‬أعوام‭ ‬استطاعت‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬المخلص،‭ ‬وغدت‭ ‬مثالا‭ ‬للأداء‭ ‬والانجاز‭ ‬بكل‭ ‬حرفية،‭ ‬وعلى‭ ‬قدر‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬والكفاءة‭.. ‬مستذكرا‭ ‬بكل‭ ‬الوفاء‭ ‬والإجلال‭ ‬تضحيات‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬لهم‭ ‬بالرحمة‭ ‬والمغفرة،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭.‬

كلمات دالة

MENAFN13122024000055011008ID1108991931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث