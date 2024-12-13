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وزيرة الصحة: التنمية لا تتحقق إلا في ظل الأمن والأمان

12/13/2024 7:24:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن،‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬شرطة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬الذي‭ ‬تنعم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يُعد‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬عزيزة‭ ‬وفرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬البواسل‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بتفانٍ‭ ‬وإخلاص‭ ‬لحماية‭ ‬الوطن‭ ‬وأمن‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭ ‬البحريني،‭ ‬بفضل‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬والتطور‭ ‬المستمر،‭ ‬أصبح‭ ‬نموذجاً‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإقليم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واحة‭ ‬للأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬رفعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالجهود‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬بكل‭ ‬شجاعة‭ ‬وإقدام‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬توجهت‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مستذكرةً‭ ‬التضحيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لجميع‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭.‬

واختتمت‭ ‬الوزيرة‭ ‬تصريحها‭ ‬بالدعاء‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬الله‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬النبيلة،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬وعشرين‭ ‬عامًا‭ ‬بتولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

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