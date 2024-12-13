وزيرة الصحة: التنمية لا تتحقق إلا في ظل الأمن والأمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشادت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة، بالدور الوطني البارز الذي تضطلع به شرطة مملكة البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدةً أن التنمية والبناء في المملكة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الأمن والأمان الذي تنعم به مملكة البحرين بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن يوم الشرطة البحرينية، الذي يصادف الرابع عشر من ديسمبر من كل عام، يُعد مناسبة وطنية عزيزة وفرصة لتقديم الشكر والامتنان لرجال الشرطة البواسل الذين يعملون بتفانٍ وإخلاص لحماية الوطن وأمن المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتةً إلى أن جهاز الشرطة البحريني، بفضل الكفاءة العالية والتطور المستمر، أصبح نموذجاً يُحتذى به على مستوى الإقليم، وذلك بفضل الدعم والرعاية التي يحظى بها من القيادة الرشيدة، مما جعل مملكة البحرين واحة للأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق، رفعت وزيرة الصحة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، مشيدةً بالجهود والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة بكل شجاعة وإقدام للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المجتمع.
كما توجهت بالتهنئة إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وجميع منتسبي وزارة الداخلية بهذه المناسبة، مستذكرةً التضحيات الكبيرة التي قدمها جهاز الشرطة البحريني على مر السنوات، والتي تُعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالدعاء أن يوفق الله رجال الشرطة في أداء رسالتهم النبيلة، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي انطلقت قبل خمس وعشرين عامًا بتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
كلمات دالة
MENAFN13122024000055011008ID1108991929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.