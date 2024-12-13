الاحتلال يقتحم قرية النبي صالح وينكل بمواطنين
التاريخ
12/13/2024 10:11:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله ونكلت بمواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق لقنابل الصوت تجاه المواطنين ومنازلهم، واحتجزت شابين بعد أن أوقفت مركبتهما واعتدت عليهما بالضرب، وأصابتهما برضوض، قبل أن تطلق سراحهما.
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