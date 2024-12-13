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الاحتلال يقتحم قرية النبي صالح وينكل بمواطنين

12/13/2024 10:11:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله ونكلت بمواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق لقنابل الصوت تجاه المواطنين ومنازلهم، واحتجزت شابين بعد أن أوقفت مركبتهما واعتدت عليهما بالضرب، وأصابتهما برضوض، قبل أن تطلق سراحهما.

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