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قوات الاحتلال تقتحم أم صفا شمال غرب رام الله

12/13/2024 9:08:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN -
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، إن قوات الاحتلال اقتحمت عقب صلاة الجمعة قرية أم صفا، ومنعت الحركة داخلها، وفتشت مركبات المواطنين، فيما اعتلى الجنود سطح أحد المنازل وسط القرية.

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