الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من قرية برقا شرق رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من قرية برقا شرق رام الله
التاريخ
12/13/2024 8:11:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة أطفال خلال اقتحامها قرية برقا شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية
بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت ثلاثة أطفال بعد مداهمة منازل ذويهم، عرف منهم الطفل أمين دعموس (13 عاما).
MENAFN13122024000205011050ID1108990141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.