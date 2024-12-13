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الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من قرية برقا شرق رام الله

12/13/2024 8:11:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة أطفال خلال اقتحامها قرية برقا شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية
بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت ثلاثة أطفال بعد مداهمة منازل ذويهم، عرف منهم الطفل أمين دعموس (13 عاما).

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