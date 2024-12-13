إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لفعالية في بيتا جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، ظهر اليوم الجمعة، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قمع المشاركين في أداء صلاة الجمعة والمسيرة السلمية التي ينظمها أهالي البلدة أسبوعيا رفضا للاستيلاء على أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات، وإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" عنوة على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.