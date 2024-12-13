إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لفعالية في بيتا جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، ظهر اليوم الجمعة، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قمع المشاركين في أداء صلاة الجمعة والمسيرة السلمية التي ينظمها أهالي البلدة أسبوعيا رفضا للاستيلاء على أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات، وإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" عنوة على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.
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