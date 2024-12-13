بني مصطفى: ٨٠م مساحة حريق الأسرة البيضاء .. والمبنى ٣ طوابق يسكنه ١١١ نزيلا

(MENAFN
- Amman Net) أوضحت وزيرة
التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الحريق في مبنى جمعية الاسرة البيضاء اتى على مساحة ٨٠ م٢ فقط في الطابق الاول بحسب تقرير الدفاع المدني الأولي.
وأشارت الى ان مساحة المبنى تقع على 30 دونما، وتبلغ مساحة المبنى الداخلي 3000 مترا مربع.
وقالت بني مصطفى إن المبنى مكون من ٣ طوابق ومساحة كل طابق ١٥٠٠ م٢.
وأضافت ان عدد نزلاء المركز كاملا ١١١ نزيلا من المسنين الذكور والاناث.
وكانت وزارة الصحة، اعلنت أنها استقبلت فجر اليوم الجمعة 66 حالة إصابة بحروق استنشاقية، نتيجة حريق نشب في إحدى دار ضيافة المسنين، وقد تمكنت مديرية الأزمات وأقسام الطوارئ في مستشفيات الوزارة من التعامل مع هذه الحالات وفق درجات خطورتها.
وأوضحت الوزارة، أن 6 من الحالات وصلت إلى المستشفيات متوفاة، بينما تم تقديم العلاج لـ 60 حالة، منها 11 حالة تم إدخالها إلى أقسام العناية الحثيثة في مستشفيات البشير والتوتنجي والزرقاء الحكومي.
أما باقي الحالات، والبالغ عددها 49 حالة، فهي حالات متوسطة وحسنة، وتخضع للعلاج في أقسام المستشفيات، مع إمكانية خروج عدد منها بعد إعادة تقييم وضعها الصحي.
MENAFN13122024000209011053ID1108989899
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.