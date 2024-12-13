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بني مصطفى: ٨٠م مساحة حريق الأسرة البيضاء .. والمبنى ٣ طوابق يسكنه ١١١ نزيلا

12/13/2024 7:09:26 AM
(MENAFN- Amman Net) أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الحريق في مبنى جمعية الاسرة البيضاء اتى على مساحة ٨٠ م٢ فقط في الطابق الاول بحسب تقرير الدفاع المدني الأولي.

وأشارت الى ان مساحة المبنى تقع على 30 دونما، وتبلغ مساحة المبنى الداخلي 3000 مترا مربع.

وقالت بني مصطفى إن المبنى مكون من ٣ طوابق ومساحة كل طابق ١٥٠٠ م٢.

وأضافت ان عدد نزلاء المركز كاملا ١١١ نزيلا من المسنين الذكور والاناث.

وكانت وزارة الصحة، اعلنت أنها استقبلت فجر اليوم الجمعة 66 حالة إصابة بحروق استنشاقية، نتيجة حريق نشب في إحدى دار ضيافة المسنين، وقد تمكنت مديرية الأزمات وأقسام الطوارئ في مستشفيات الوزارة من التعامل مع هذه الحالات وفق درجات خطورتها.

وأوضحت الوزارة، أن 6 من الحالات وصلت إلى المستشفيات متوفاة، بينما تم تقديم العلاج لـ 60 حالة، منها 11 حالة تم إدخالها إلى أقسام العناية الحثيثة في مستشفيات البشير والتوتنجي والزرقاء الحكومي.


أما باقي الحالات، والبالغ عددها 49 حالة، فهي حالات متوسطة وحسنة، وتخضع للعلاج في أقسام المستشفيات، مع إمكانية خروج عدد منها بعد إعادة تقييم وضعها الصحي.

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