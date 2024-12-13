نظمتها الجالية الفلسطينية... جلسة برلمانية تدعو الحكومة البريطانية لمنح تأشيرات للأطفال المصابين من غزة

MENAFN - Palestine News ) لندن / PNN - سلطت جلسة برلمانية عقدت بمنطقة وستمنستر في العاصمة البريطانية، لندن، على الحاجة الماسة لمناشدة الحكومة البريطانية منح تأشيرات لتوفير العلاج الطبي للأطفال المصابين من قطاع غزة.

ونُظمت الجلسة من قبل الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة (APC-UK) واستضافها التحالف المستقل في البريطاني، حيث دعت إلى اتخاذ إجراءات إنسانية فورية للتخفيف من معاناة أطفال قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وافتتح الجلسة النائب إقبال محمد، عضو التحالف المستقل، وأدارها رئيس لجنة الشؤون السياسية والأحزاب في (APC-UK) سامح حبيب، وكان من أبرز المتحدثين فيها مدير صندوق الإغاثة للأطفال الفلسطينيين (PCRF) سعيد شحادة، ورئيس الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة نهاد خنفر، ونيل ساموند من منظمة "War on WANT"، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

وعبّر خنفر عن إحباطه العميق من عدم تحرك الحكومة البريطانية لتلبية الدعوات لمنح خطة تأشيرات للأطفال المصابين من غزة، مؤكدا استعداد الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة لتمويل المبادرة بالكامل إذا سمحت الحكومة بدخول الأطفال.

وقال: "يشعر المجتمع الفلسطيني بقلق عميق مما يبدو أنه تمييز ضد أطفال غزة لمجرد أنهم فلسطينيون"، مؤكدا أن "أي تأخير آخر يعرض مستقبل الأطفال الذين يمكن إنقاذهم للخطر".

بدوره، أكد ساموند ضرورة التحرك السريع، قائلا: "هذه ليست قضية سياسية؛ إنها مسألة إنسانية".

من جانبه، قال السفير زملط إن هناك بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة البريطانية، مشددا على أن "هذه الجهود لا تزال غير كافية".

وأضاف: "يجب فعل المزيد من أجل غزة وفلسطين"، داعيا إلى تقدم ملموس لمعالجة الأزمة الإنسانية.

وركز المتحدثون الآخرون على معاناة أطفال غزة في ظل القصف المستمر وندرة الرعاية الطبية، واتهموا الحكومة البريطانية بالفشل في الوفاء بمسؤولياتها الإنسانية، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية.

وأكدت الجلسة على المطالبة الجماعية للحكومة البريطانية بتنفيذ خطة تأشيرات تعطي الأولوية للمساعدات الطبية للأطفال المصابين من غزة، لضمان تلقيهم العلاج اللازم لحماية مستقبلهم.

وقد أكدت الجالية الفلسطينية وغيرها من المناصرين، الاستعداد لدعم المبادرة ماليا ولوجستيا إذا منحت الحكومة البريطانية الموافقة.

وقد مثلّت هذه الجلسة البرلمانية لحظة حاسمة في الدعوة المستمرة للأطفال في غزة، إذ وحدت الأصوات من مختلف القطاعات لتدعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات إنسانية فورية وتقديم الدعم الضروري لأولئك الذين في أمس الحاجة إليه.