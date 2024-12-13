بن غفير ونوّاب وجماعات يمينية يطالبون بإبعاد أيمن عودة من الكنيست الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - تتواصل حملة التحريض والملاحقة للنائب أيمن عودة، رئيس“قائمة الجبهة والعربية للتغيير”، والمطالبة بإبعاده عن الكنيست، بسبب مواقفه ضد الحرب والاحتلال ومن أجل السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

جاء هذا التحريض الإسرائيلي في أعقاب أقواله في جلسة لجنة العلوم والتكنولوجيا البرلمانية التي يرأسها حول التحريض على فلسطينيي الداخل في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال:“لديّ موقف قيمي عميق وثابت ضد المسّ بالأبرياء. نحن نرفض بشكل قاطع خطف طفل عمره أقل من سنة، مسنّة عمرها 88، قتل ناس يرقصون في حفلة في السابع من أكتوبر. هذا مسّ أخلاقي عميق جداً. بالمقابل، أنا أؤمن بحق الشعب الواقع تحت الاحتلال بالنضال ضده. أؤمن بهذا لأنه حق لكل الشعوب، وهذا حق الشعب الفلسطيني. في نهاية المطاف هنالك شعبان، لكل منهما الحق في تقرير مصيره، دولة إلى جانب دولة”.

وشرع في حملة التحريض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المدان بالإرهاب، بنشر تغريدة في منصة إكس وصف فيها النائب أيمن عودة بـ“مندوب المخرّبين في الكنيست”. وتابع:“وقريباً سنسن قانون طرد عائلات المخرّبين لطردك”.

علاوةً على ذلك، قدّم كلٌ من النواب ألموغ كوهين، من حزب بن غفير، وعيدان رول، من حزب“يش عتيد” المعارض، وجماعات استيطانية أخرى، شكاوى للجنة التأديبية للكنيست، مطالبةً بإبعاد النائب عودة للمدة القصوى عن الكنيست والنشاط البرلماني، وإنزال أقصى درجات العقوبة المتاحة بسبب تصريحه أعلاه، معتبرين إياه“محرضاً على الإرهاب”.

وفي تعقيبه، قال النائب عودة:“موقفنا من الحرب والاحتلال قيمي، وموقف بن غفير وجماعته فاشي عنصري، راقص على الدماء. موقفنا كان واضحاً ضد خطف وقتل الأطفال والمسنين والأبرياء، كما كنا داعمين دائماً، وضغطنا لإنهاء الحرب وإتمام صفقة مختطفين وأسرى، ولكننا أيضاً مع حق الشعب الفلسطيني بنضاله ضد الاحتلال وإقامة دولته المستقلة”.

وأضاف:“كما نؤكد دائماً، لا يمكن أن يكون الاحتلال مبرراً لخطف وقتل الأبرياء، لا يمكن تبرير المجازر والهدم في غزة بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر”.

وخلص عودة للقول إن الفاشيين والعنصريين يخافون من الموقف القيمي والأخلاقي فيهاجمونه ويسعون لنزع الشرعية عنه، منبهاً إلى أن“من يدعم الحرب والاحتلال مكانه في السجن، وبعدها في مزبلة التاريخ”.