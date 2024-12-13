الاحتلال يستولي على 55 دونما شمال غربي القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على 55 دونما من أراضي المواطنين في بلدتي قطنة وبدو، شمال غربي القدس.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان لها، أن تقديراتها تشير إلى أن عملية الاستيلاء تحت مسمى "أراضي الدولة" تهدف إلى إحداث عملية توسعة لمصلحة مستوطنة "هار أدار" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.

وتقع الأراضي المستولى عليها خلف جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدتين، ولذا منع الاحتلال منذ أكثر من 20 عاما المواطنين من الوصول إلى هذه الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها لمصلحة الاستيطان.

والثلاثاء الماضي، استولت قوات الاحتلال على 94 دونما من الأراضي الزراعية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يعيشون حاليا في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية.