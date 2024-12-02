نسبة المشتغلين من ذوي الإعاقة في الأردن لا تتجاوز 1%

(عدم التزام المؤسسات في القطاعين العام والخاص بتوظيف النسبة القانوني من ذوي الإعاقة)



(مؤسسات القطاعين العام والخاص لا توفر الترتيبات التيسيرية اللازمة بالشكل المطلوب)

(الإقصاء الاجتماعي والتمييز ما يزالان واقعاً صعباً يواجهه ذوي الإعاقة في سوق العمل)

(ضعف الوعي المجتمعي حول دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل يعد أحد أكبر العوائق)



أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "فرص ضائعة وبيئة عمل غير صديقة"، تناولت واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعت إلى تطبيق أحكام قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن هناك ضعفا شديدا في التزام المؤسسات بتوظيف النسبة القانونية التي تفرضها التشريعات الأردنية، مؤكدة أن نسبة المشتغلين منهم لا تتجاوز 1% من مجموع العاملين في سوق العمل، ما يبرز الفجوة بين ما ينص عليه القانون والواقع الفعلي.

كما أظهرت الورقة أن نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن مرتفعة للغاية، حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين منهم 16% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل، وهو ما يعني أن نحو 84% من هذه الفئة لا يعملون، هذا الواقع يعزى إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها استبعادهم من الفرص الوظيفية بسبب إعاقاتهم أو نقص الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل، بالإضافة إلى أن العديد من المؤسسات لا تلتزم بالنسبة القانونية لتوظيفهم والتي تصل إلى 4% في حال تجاوز عدد العاملين في المؤسسة الـ50 موظفا.

وأشارت الورقة إلى أنه ورغم أن الأردن صادق على عدة اتفاقيات دولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الاندماج الفعلي لهذه الفئة في سوق العمل ما يزال يواجه تحديات كبيرة، ومن أبرز هذه التحديات ضعف البنية التحتية الملائمة، سواء على مستوى مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى نقص الوعي المجتمعي بطبيعة الإعاقة وكيفية دمج الأفراد ذوي الإعاقة في بيئات العمل، كما أشارت ورقة الموقف.

ورغم الجهود التشريعية المبذولة، فإن الواقع يشير إلى أن فئة ذوي الإعاقة ما تزال تعاني من الإقصاء، حيث تخصص لهم وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو رغباتهم، كما يواجهون في الغالب بيئات عمل غير مهيئة لاستقبالهم، من حيث توفير الترتيبات التيسيرية مثل الممرات المهيأة أو وسائل النقل المناسبة، وفي الكثير من الحالات، يجدون أنفسهم في وظائف أدنى من قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما يزيد من شعورهم بالإقصاء والتمييز.

ورغم أن التشريعات الأردنية قد نصت بوضوح على التزامات المؤسسات بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن أشارت إلى أن هذه النصوص تظل غير مفعلة بشكل كامل، واستعرضت الورقة التشريعات التي تفرض على القطاعين العام والخاص تشغيل نسبة من ذوي الإعاقة، ومنها المادة (25/ه) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تلزم المؤسسات التي لا يقل عدد موظفيها عن 25 موظفاً بتوظيف شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، كما تنص المادة (13) من قانون العمل على إلزام أصحاب العمل بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن النسبة المقررة في القانون، وفقاً لما جاء في ورقة الموقف.

كما بينت الورقة إلى أن هناك ضعفا في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، حيث لا تتجاوز نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية 1% من إجمالي عدد الموظفين، وهي نسبة لا تفي بالحد الأدنى الذي تفرضه التشريعات.

وركزت الورقة على أن توفر الترتيبات التيسيرية في بيئات العمل، مثل تهيئة المكاتب والمرافق لذوي الإعاقة، يعد من أكبر التحديات التي تواجه هذه الفئة، وأن هذه الترتيبات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة وشاملة، ولكن في العديد من الحالات، تواجه المؤسسات صعوبة في تطبيق هذه التعديلات بسبب كلفة التعديلات المطلوبة أو بسبب تصميم الأماكن الذي لا يتناسب مع احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة.

وأكد بيت العمال في ورقته على أن هناك ضرورة ملحة لتكثيف الجهود لتفعيل القوانين وضمان التزام القطاعين العام والخاص بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في النسبة المقررة، كما دعى إلى ضرورة تحسين بيئات العمل لهذه الفئة، من خلال تأمين الترتيبات التيسيرية، وزيادة الوعي لدى أصحاب العمل والمجتمع بشكل عام حول أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مع ضرورة التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق هذه الفئة لضمان توفير فرص عمل ملائمة لهم في جميع القطاعات.

وأضاف بأنه وعلى الرغم من الجهود التشريعية المبذولة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلا أن هناك العديد من الاختلالات التي تؤثر بشكل مباشر على فرص توظيفهم، التي تتراوح بين نقص التنفيذ الفعلي للقوانين والوعي المجتمعي المحدود، والافتقار إلى بيئات العمل الشاملة، وضعف التطبيق الفعلي للتشريعات التي تلزم المؤسسات بتوظيف نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت الورقة بأن هذه الفئة تتأثر بشكل رئيسي بالمفاهيم الخاطئة التي تنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد غير قادرين على أداء الأعمال المعقدة، ويتم في كثير من الحالات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، ما يعزز شعورهم بالإقصاء والتمييز، إضافة إلى ما يواجهونه من صعوبات في الوصول إلى مواقع العمل بسبب عدم ملائمة وسائل النقل العام والطرق، مما يحول دون تمكينهم من العمل بكفاءة، أو عدم تمكنهم من الحصول على فرص العمل.

وطالبت الورقة بتعزيز تنفيذ القوانين وتشديد الرقابة على المؤسسات التي لا تلتزم بها، وفرض عقوبات على الشركات التي تتجاهل الإلتزام بتوظيف النسبة القانونية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير حوافز مالية للمؤسسات التي تلتزم بهذه القوانين، وتحسين بيئات العمل وتوفير الترتيبات التيسيرية التي تجعل هذه البيئات أكثر شمولية، إضافة إلى توسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.