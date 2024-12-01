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جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم هيئة جَـودة التعليم والتدريب

12/1/2024 8:13:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، مرسوم رقم (101) لسنة 2024 بإعادة تنظيم هيئة جَـودة التعليم والتدريب، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُـعاد تنظيم هيئة جَـودة التعليم والتدريب، وذلك على النحو الآتي:

الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل وزارة)، وتتبعه:

أولاً: إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثانياً: إدارة التخطيط والمشاريع.

ثالثاً: إدارة تقنية المعلومات.

رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-
إدارة مراجعة أداء المدارس ورياض الأطفال.

2-
إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني.

3-
إدارة عمليات الإطار الوطني.

4-
إدارة الامتحانات الوطنية.
المادة الثانية
يُـلغى المرسوم رقم (80) لسنة 2019 بإعادة تنظيم هيئة جَـودة التعليم والتدريب.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُـعمل به من تاريخ صدوره، ويُـنشَر في الجريدة الرسمية.


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