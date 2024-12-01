جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم هيئة جَـودة التعليم والتدريب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم ، مرسوم رقم (101) لسنة 2024 بإعادة تنظيم هيئة جَـودة التعليم
والتدريب، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُـعاد تنظيم هيئة جَـودة التعليم والتدريب، وذلك على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل وزارة)، وتتبعه:
أولاً: إدارة الموارد البشرية والمالية.
ثانياً: إدارة التخطيط والمشاريع.
ثالثاً: إدارة تقنية المعلومات.
رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1-
إدارة مراجعة أداء المدارس ورياض الأطفال.
2-
إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني.
3-
إدارة عمليات الإطار الوطني.
4-
إدارة الامتحانات الوطنية.
المادة الثانية
يُـلغى المرسوم رقم (80) لسنة 2019 بإعادة تنظيم هيئة جَـودة التعليم والتدريب.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُـعمل به من تاريخ صدوره، ويُـنشَر في الجريدة الرسمية.
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