هآرتس: حماس تهتم باليوم التالي للحرب أكثر من صفقة الرهائن

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وفد حركة ( حماس ) الذي وصل إلى القاهرة يركز معظم جهوده على المحادثات مع حركتي فتح والجهاد الإسلامي بشأن إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، بدلًا من التركيز على قضية الرهائن أو وقف إطلاق النار.

ووفقًا لمسؤولين فلسطينيين كبار تحدثوا ل" ارم نيوز"، ستتمحور المحادثات حول إنشاء آلية مراقبة متفق عليها لإدارة القطاع.

وأشاروا إلى أنه حتى لو تمت مناقشة مسألة

ووقف الأعمال العدائية مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية، فإن فرص تحقيق اختراق في هذه القضايا ليست كبيرة.

في المقابل، أكدت مصادر في حركة حماس أن أطرافًا عدة، تضغط على الحركة للموافقة على صفقة تُنفَّذ على مراحل، دون اشتراط موافقة إسرائيل المسبقة على وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

وأوضحت المصادر أن الحركة ما زالت متمسكة بشروطها الأربعة لإبرام صفقة الرهائن، وهي: إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى منازلهم، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية وفلسطينية قولها إن الهدف من الضغط على حماس هو إقناعها بأن الموافقة على اتفاق مرحلي قد تمهد الطريق لوقف كامل لإطلاق النار.

ومع ذلك، يسعى كلٌّ من حماس والسلطة الفلسطينية للحصول على توضيحات بشأن الموقف الإسرائيلي من القضايا المطروحة.

وأعربت المصادر عن قلقها من المواقف الإسرائيلية؛ فبينما يعرب وزراء في الحكومة الاسرائيلية، مثل بتسلئيل سموتريتش، عن دعمهم لتجديد الاستيطان في غزة، لا يبدو واضحًا ما إذا كانت إسرائيل مستعدة للالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب من القطاع.

ويرأس وفد حماس للقاهرة نائب رئيس المكتب السياسي خليل الحية، ويضم الوفد شخصيات بارزة في الحركة، مثل زهير جبارين، وموسى أبو مرزوق، وباسم نعيم، ومحمود المرداوي.

في الوقت ذاته، وصل وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية للمشاركة في المباحثات التي يقودها كبار مسؤولي المخابرات المصرية بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة.

من جهة أخرى، اعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن نشر حركة حماس لفيديو الأسير عيدان ألكسندر يعد إشارة إيجابية، حيث يظهر استعداد الحركة لتقديم تنازلات، لكنها تأمل أيضًا في رؤية مرونة من جانب إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وفي واشنطن، أعلن أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب شاهدا الفيديو، وجدد كلاهما الدعوة للتحرك للتوصل إلى اتفاق.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة نقاش لتقييم الوضع بشأن المختطفين.