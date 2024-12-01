الدفاع المدني في غزة: استشهاد نحو 100 فلسطيني بمجازر إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Palestine News ) غزة/ PNN -أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، استشهاد نحو 100 فلسطيني في مجازر إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكثر من عام.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل في بيان:“استشهد نحو 100 فلسطيني في مجازر إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية خلال عمليات القصف التي تعرض لها القطاع”.

وأشار إلى أن“أبرز هذه المجازر كان منزل لعائلة الأعرج في تل الزعتر بجباليا شمالي القطاع، والذي كان يؤوي أكثر من 40 شخصا”.

وأوضح أن“الدفاع المدني ما يزال معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك دون رعاية إنسانية وطبية”.

وأردف:“الجيش الإسرائيلي هاجم طواقم الدفاع المدني شمال قطاع غزة في 23 أكتوبر الماضي وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم”.

وفي 5 أكتوبر الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة“منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.