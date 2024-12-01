إطلاق ماراثون الحق في التعليم بقلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN - انطلق اليوم الأحد، ماراثون
"الحق في التعليم"، في مدينة قلقيلية، بمشاركة جماهيرية واسعة من كافة أبناء محافظة قلقيلية، تحت شعار "معا لوقف الإبادة المعرفية".
وتزامنا مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، انطلق المارثون، برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، وبالشراكة مع محافظة قلقيلية ومؤسسة التعاون، وذلك من امام مبنى جامعة القدس المفتوحة.
وقال محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة: إن هذا الحدث يأتي والحرب على الأراضي الفلسطينية مستمرة لليوم الـ 422، ويواجه فيه شعبنا تحديات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن هذه الفعالية هي شكل بسيط من أشكال الدعم والمساندة لأهالينا بكافة أماكن تواجده وخصوصا في قطاع غزة الحبيب، الذي فقد فيه الطلاب جامعاتهم ومراكزهم التعليمية، وعليه فإنها خطوة ايجابية أن يكون ريع الماراثون لدعم الطلبة الجامعيين وجامعات وكليات قطاع غزة عبر برنامج "إسناد" في كافة المحافظات.
من جانبه، قال أمين سر حركة "فتح" في قلقيلية محمود الولويل، إنه في هذا اليوم نؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، مطالبا بتحرّك دوليّ جاد وفاعل لوقف الحرب فورا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وقال مدير فرع جامعة القدس المفتوحة بقلقيلية عطية مصلح، إن الطلبة هم لبنة البناء لشعب الفلسطيني، والاحتلال يتقصد هدم المستقبل في نفوسهم واضاعة القطاع التعليمي، ورغم ذلك سنبقى نطلق المزيد من الحملات الداعمة للتعليم ولطلبة.
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