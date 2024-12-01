إطلاق ماراثون الحق في التعليم بقلقيلية

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - انطلق اليوم الأحد، "الحق في التعليم"، في مدينة قلقيلية، بمشاركة جماهيرية واسعة من كافة أبناء محافظة قلقيلية، تحت شعار "معا لوقف الإبادة المعرفية".

وتزامنا مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، انطلق المارثون، برعاية وزارة والتعليم العالي، وبالشراكة مع محافظة قلقيلية ومؤسسة التعاون، وذلك من امام مبنى القدس المفتوحة.

وقال محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة: إن هذا الحدث يأتي والحرب على الأراضي الفلسطينية مستمرة لليوم الـ 422، ويواجه فيه شعبنا تحديات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن هذه الفعالية هي شكل بسيط من أشكال الدعم والمساندة لأهالينا بكافة أماكن تواجده وخصوصا في قطاع غزة الحبيب، الذي فقد فيه الطلاب جامعاتهم ومراكزهم التعليمية، وعليه فإنها خطوة ايجابية أن يكون ريع الماراثون لدعم الطلبة الجامعيين وجامعات وكليات قطاع غزة عبر برنامج "إسناد" في كافة المحافظات.

من جانبه، قال أمين سر حركة "فتح" في قلقيلية محمود الولويل، إنه في هذا اليوم نؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، مطالبا بتحرّك دوليّ جاد وفاعل لوقف الحرب فورا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وقال مدير فرع جامعة القدس المفتوحة بقلقيلية عطية مصلح، إن الطلبة هم لبنة البناء لشعب الفلسطيني، والاحتلال يتقصد هدم المستقبل في نفوسهم واضاعة القطاع التعليمي، ورغم ذلك سنبقى نطلق المزيد من الحملات الداعمة للتعليم ولطلبة.