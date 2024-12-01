برهم يبحث مع مسؤولين من الألكسو تعزيز الدعم لإغاثة التعليم في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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أبوظبي / PNN - بحث وزير التربية
والتعليم العالي أمجد برهم، مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر، سبل إغاثة التعليم
في فلسطين، خاصة في قطاع غزة الذي يُعاني بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.
وأطلع برهم ولد أعمر على هامش اجتماع وزراء التعليم العالي العرب في الإمارات؛ على جهود الوزارة المتواصلة لحشد الدعم للتعليم في غزة بشكل خاص، لضمان حق الطلبة في التعليم؛ رغم كل التحديات الماثلة، مؤكدا الدور المهم والمحوري لمنظمة "الألكسو" في مساندة جهود الوزارة لإغاثة وإسعاف التعليم في غزة.
من جانبه، أكد ولد أعمر الاهتمام الذي توليه "الألكسو" لدعم التعليم الفلسطيني، خاصة في ظل عدوان الاحتلال المتواصل، مُقدِّما عددا من المبادرات التي سيتم العمل عليها مع الوزارة لإغاثة التعليم؛ خاصةً في قطاع غزة.
كما التقى برهم بمدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم عبد الرحمن المديرس وبحث معه سبل تعزيز التعاون لتعزيز جودة التعليم العالي في فلسطين، مثمنا جهود المركز في إعداد الإطار المرجعي لتطوير برامج التعليم العالي.
وفي السياق، التقى برهم برئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري" مالك ملحم، إذ قدَّم ملحم نصف مليون دولار على مرحلتين لدعم الجامعة، بما يشمل صيانة وتأهيل مبانٍ ومرافق.
وثمَّن برهم هذا الدعم من رئيس مجلس الأمناء، مؤكدا أهمية مُساندة مؤسسات التعليم العالي لمُواصلة رسالتها ومهمتها في تخريج الكفاءات التي هي عماد دولة فلسطين، مشيدا بتميز جامعة "خضوري" باعتبارها جامعة تقنية رائدة.
من جانبه، أشاد رئيس جامعة خضوري حسين شنك، بالدعم الذي قدَّمه رئيس مجلس الأمناء، مثمنا دعم وزارة التعليم العالي للجامعة، مؤكدا مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية التي تلبي حاجات سوق العمل.
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