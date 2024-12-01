برهم يبحث مع مسؤولين من الألكسو تعزيز الدعم لإغاثة التعليم في غزة

MENAFN - Palestine News ) أبوظبي / PNN - بحث والتعليم العالي أمجد برهم، مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر، سبل إغاثة في فلسطين، خاصة في قطاع غزة الذي يُعاني بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.

وأطلع برهم ولد أعمر على هامش اجتماع وزراء التعليم العالي العرب في الإمارات؛ على جهود الوزارة المتواصلة لحشد الدعم للتعليم في غزة بشكل خاص، لضمان حق الطلبة في التعليم؛ رغم كل التحديات الماثلة، مؤكدا الدور المهم والمحوري لمنظمة "الألكسو" في مساندة جهود الوزارة لإغاثة وإسعاف التعليم في غزة.

من جانبه، أكد ولد أعمر الاهتمام الذي توليه "الألكسو" لدعم التعليم الفلسطيني، خاصة في ظل عدوان الاحتلال المتواصل، مُقدِّما عددا من المبادرات التي سيتم العمل عليها مع الوزارة لإغاثة التعليم؛ خاصةً في قطاع غزة.

كما التقى برهم بمدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم عبد الرحمن المديرس وبحث معه سبل تعزيز التعاون لتعزيز جودة التعليم العالي في فلسطين، مثمنا جهود المركز في إعداد الإطار المرجعي لتطوير برامج التعليم العالي.

وفي السياق، التقى برهم برئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري" مالك ملحم، إذ قدَّم ملحم نصف مليون دولار على مرحلتين لدعم الجامعة، بما يشمل صيانة وتأهيل مبانٍ ومرافق.

وثمَّن برهم هذا الدعم من رئيس مجلس الأمناء، مؤكدا أهمية مُساندة مؤسسات التعليم العالي لمُواصلة رسالتها ومهمتها في تخريج الكفاءات التي هي عماد دولة فلسطين، مشيدا بتميز جامعة "خضوري" باعتبارها جامعة تقنية رائدة.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة خضوري حسين شنك، بالدعم الذي قدَّمه رئيس مجلس الأمناء، مثمنا دعم وزارة التعليم العالي للجامعة، مؤكدا مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية التي تلبي حاجات سوق العمل.