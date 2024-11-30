احتفالاً باليوم الوطني فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس يقدم عروضًا حصرية

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- SOCIATE) بمناسبة عطلة اليوم الوطني، يقدم الفندق الحائز على الجوائز ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس عرضاً مذهلاً لا يفوت على الإقامة لديه،
فبالإضافة إلى تخفيض أسعار الغرف بنسبة 17% خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 4 ديسمبر/ كانون الأول،
يتيح عرض اليوم الوطني مجموعة من الامتيازات الرائعة أيضاً. إليكم خمسة أسباب تدفعكم لحجز إقامتكم لديه:
1. ترقيات مجانية: يتمتع الضيوف بترقية مجانية إلى فئة أعلى (حسب توفر الغرف)
2. خصومات في المطاعم: يحصل الضيوف على خصم بنسبة 20% في المطاعم والصالات الخمسة التابعة للفندق
3. سلاسة في الوصول والمغادرة: يمكن للضيوف التمتع بإمكانية تسجيل الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة
4. وجبة إفطار شهية: يتضمن العرض بوفيه إفطار عالمي مجاني
5. مرونة في الحجز: إذا تغيرت الخطط، يستطيع الضيوف إلغاء حجزهم مجاناً.
يحصل أعضاء برنامج الولاء ماي ميلينيوم على 5,000 نقطة مكافأة عند حجز عرض اليوم الوطني، كما يتمتعون بخصومات إضافية على الغرف والشقق.
يمكن حجز غرف الفندق من هنا والشقق الفندقية من هنا.
ملاحظة: يمكن الاستفادة من العرض في أي يوم من أيام الأسبوع، والأسعار صالحة حتى 4 ديسمبر/ كانون الأول. للاستفادة من هذه العروض، يجب الحجز عبر موقع الفندق الإلكتروني.
فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس هو وجهتك الأمثل لقضاء عطلة استثنائية في اليوم الوطني، حيث يوفر غرفاً مجهزة بأحدث التقنيات، وخيارات واسعة لوجبات الطعام لتلبية أذواق جميع الأعمار، وصالة على السطح، وبار بجانب المسبح، ونادٍ ليمرح فيه الأطفال. أما الخدمات الإضافية التي يقدمها الفندق فتتضمن خدمات التنظيف الجاف والغسيل السريعة والموثوقة، وخدمات صرافة العملات وتأجير السيارات.
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