إير ووتر تتعاون مع حديقة أم الإمارات لدعم تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات وتعزيز الوعي البيئي

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- Atteline) * التعاون يتضمن تركيب خمس أجهزة حديثة لتوليد المياه، تم تصميمها خصيصاً لحديقة أم الإمارات، مما يعزز التزام الحديقة تجاه المجتمع والاستدامة ويعكس دورها في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة
* الأجهزة من طرازي A1R30 و A1R100 تنتج 30 و 100 لتر من مياه الشرب يومياً على التوالي باستخدام رطوبة الهواء
* الشراكة تدعم تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات من خلال تقليص استخدام زجاجات المياه البلاستيكية، وتوفير مياه شرب مجانية للزوار من مصادر صديقة للبيئة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 نوفمبر 2024: أعلنت إير ووتر، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحويل الهواء إلى مياه شرب عذبة، عن تعاونها مع حديقة أم الإمارات، الوجهة التاريخية الشهيرة في أبوظبي، لتركيب خمس أجهزة حديثة لتوليد المياه في الحديقة. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الزوار من الاستغناء عن زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتزويدهم بمياه مجانية من مصادر صديقة للبيئة. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، بما في ذلك جهود العاصمة أبوظبي للحد من النفايات البلاستيكية ودعم حملة "معاً نحو الصفر"، بالإضافة إلى التزام الدولة للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. تتضمن الأجهزة الخمسة، التي تم تصميمها خصيصاً لهذا المشروع، وحدتين من طراز A1R30 وثلاث وحدات من طراز A1R100. تقوم هذه الأجهزة بإنتاج 30 و 100 لتر من المياه المعدنية يومياً على التوالي من الهواء، وتم تركيبها في المناطق الرئيسية للحديقة التي تأسست عام 1982.
وقد وفرت هذه الأجهزة المياه المعدنية العذبة لزوار الحديقة خلال الفعالية المجتمعية الأخيرة التي أُقيمت بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر. وستظل الأجهزة، المزودة بتقنية إير ووتر الحاصلة على براءة اختراع، متوفرة بشكل دائم في الحديقة، مما يتيح للزوار الوصول إلى مياه شرب عذبة في أي وقت. تم توزيع هذه الأجهزة على أربع مناطق رئيسية داخل الحديقة، وهي: حديقة الأطفال، بيت الظل، المسرح المفتوح، وحديقة المساء. ويشجع هذا التوزيع الاستراتيجي للأجهزة في الحديقة التي تبلغ مساحتها 179,000 متر مربع الزوار على شرب كميات كافية من المياه من مصادر مستدامة، ويسهم في زيادة الوعي البيئي لدى الجميع. كما يتماشى مع رسالة الحديقة الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي وتعزيز المشاركة المجتمعية عبر المبادرات الخضراء المؤثرة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جيسيكا توريس، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية لدى إير ووتر: "يسرنا التعاون مع حديقة أم الإمارات، التي تُعد واحة خضراء استثنائية في قلب العاصمة أبوظبي، والتي تم إنشاؤها بهدف حماية البيئة وإثراء المجتمع. ومن خلال تركيب أجهزة توليد مياه الشرب العذبة من الرطوبة الجوية، نقدم حلاً مستداماً يتيح بديلاً عملياً وآمناً عن زجاجات المياه البلاستيكية. هذه الخطوة تساهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة نحو مستقبل مستدام، كما تدعم جهود الدولة في الحد من النفايات البلاستيكية. إلى جانب ذلك، فإننا نلتزم بتعزيز رسالة حديقة أم الإمارات في تشجيع نمط الحياة الصديق للبيئة."
ومن جانبها، قالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي في شركة سنيار القابضة والمتحدثة الرسمية بإسم حديقة أم الإمارات: "بوصفها ملاذاً طبيعياً في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي، يقع على عاتقنا دعم الممارسات المستدامة التي من شأنها تحقيق أثر ملموس. إن تعاوننا مع شركة إير ووتر يتيح لنا توفير مياه شرب غنية بالمعادن لزوار الحديقة، مما يشجعهم على تبني عادات مستدامة وطويلة الأمد أثناء استمتاعهم بمرافق الحديقة. ونحن فخورون بالأثر البيئي الإيجابي الذي حققته هذه الأجهزة، ونتطلع إلى الاستفادة من هذا النجاح لمواصلة دعمنا لأهداف الاستدامة الشاملة في دولة الإمارات".
يسهم هذا التعاون مع إير ووتر في تعزيز التزام حديقة أم الإمارات تجاه المجتمع وفعاليات الترفيه العائلية، بالإضافة إلى جهود الاستدامة المستمرة من خلال توفير مياه شرب مجانية غنية بالمعادن للزوار. ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل الحديقة الحافل منذ إنشائها. وأنتجت شركة إير ووتر أكثر من 3.6 مليون لتر من المياه، واستبدلت أكثر من 7.2 مليون زجاجة بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مواقع مختلفة عبر دولة الإمارات، بما في ذلك المدارس، والمكاتب الحكومية، والأماكن العامة. كما ساهمت تكنولوجيا إير ووتر المبتكرة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 555 طناً مترياً، مما يساعد على بناء مستقبل أكثر استدامة. ويعزز هذا التعاون مع حديقة أم الإمارات التزام الجهتين المشترك بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة في المجتمع.
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ملاحظة للمحرر:
للاطلاع على الوضع الإقليمي والعالمي الكامل للمياه، يمكن تحميل وعرض النسخة الكاملة من تقرير إير ووتر الافتتاحي للربع السنوي الأول، الذي يضم مساهمات من الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، كستريل جلوبال، وغيرهم، من خلال الرابط التالي:
عن A1RWATER:
إير ووتر ™ المنطوقة كـ "AIR-WATER"، هي رائدة السوق في مجال ابتكارات المياه. تأسست في عام 2018، وتختص العلامة التجارية المحلية في إنتاج مياه نقية من رطوبة الهواء على نطاق واسع وتوفر مولدات المياه الجوية، ومرافق تعبئة مخصصة، وحلول التعبئة المستدامة. ملتزمة بتقليل استخدام البلاستيك الأحادي الاستخدام ودعم أهداف البيئة، والاجتماعية، والحكومية (ESG)، تلتزم إير ووتر بالمعايير الدولية للمياه مثل منظمة الصحة العالمية وبلدية دبي، لضمان توفير مياه شرب آمنة وغنية بالمعادن لتلبية الاحتياجات المتنوعة. ويقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، ولها مكاتب في سويسرا والمملكة المتحدة، حيث تقوم إير ووتر بتجربة مستقبل الاستدامة في مجال المياه.
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حول حديقة أم الإمارات
تضم حديقة أم الإمارات أكبر مساحة خضراء في وسط العاصمة أبوظبي، وتعتبر وجهة مجتمعية وعائلية وتستضيف التجارب والأنشطة المتنوعة. افتتحت الحديقة عام 1982 بإسم حديقة المشرف المركزية للسيدات والأطفال، ثم أعيدت تسميتها تكريماً لإرث سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. بإسم حديقة أم الإمارات وشهدت الحديقة إعادة تصميم شاملة استمرت 24 شهراً، وأعيد افتتاحها في عام 2015.
كما صُممت الحديقة لتكريم رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتعد الحديقة في الوقت الحالي وجهة رئيسية للتواصل مع الطبيعة، ودمج التراث الثقافي بالاستدامة. وهي تدعم أسلوب الحياة الحافل بالأنشطة والمجتمع الصحي، وتحتفي بالثقافة والتقاليد المحلية. تقوم رؤية حديقة أم الإمارات على تعزيز قيم الاستكشاف وإثراء تجارب الزوار، وتدعم البرامج التعليمية والترفيهية الممتعة عبر التجارب الغنية المتنوعة. وبفضل المبادرات الصديقة للبيئة والمعالم السياحية المتنوعة، تشجع الحديقة على تعزيز البرامج الداعمة للصحة واللياقة والتعافي بالإضافة إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية وتعزيز الارتباط بالطبيعة.
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