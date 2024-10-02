امرأة برحمين تنجب توأمين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنجبت امرأة تعاني من حالة نادرة تتمثل في وجود
"رحمين"، توأمين واحد من كل رحم، في مستشفى
بشمال غرب الصين، وفق مسؤولين
ووسائل إعلام حكومية.
وفي الحدث الذي وصف بأنه "واحد في المليون"،
قال مستشفى شيآن الشعبي في مقاطعة شنشي، إن الأم، التي تم تعريف هويتها فقط
باسم عائلتها لي، أنجبت طفلين (ذكر وأنثى) من خلال عملية قيصرية، وفق شبكة
"سي إن إن" الأميركية.
ورغم
أن الولادة تمت الشهر الماضي، فإن قصة لي طغت على وسائل التواصل الاجتماعي
الصينية، حيث حصدت أكثر من 50 مليون مشاهدة في الأيام الأخيرة، وانهالت
عليها رسائل المحبة والتهنئة، مما أوصلها لوسائل الإعلام العالمية الآن.
وكانت
المستشفى قد ذكرت على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي الصينية
"ويبو": "من النادر للغاية أن يتم الحمل بتوأم بشكل طبيعي في كل تجويف من
تجويفات الرحم، ومن النادر أن يستمر الحمل حتى نهاية فترة الحمل".
وكانت لي قد وُلدت بعنقين للرحم ورحمين، وهي حالة تسمى الرحم المزدوج، وتوجد لدى واحدة من كل 2000 امرأة.
وواجهت
المرأة مصاعب لتتمكن من تحقيق حلم الأمومة، إذ كشفت المستشفى أنها أجهضت
في حمل سابق، لكن في يناير، حملت مرة أخرى واكتشفت أثناء الموجات فوق
الصوتية المبكرة أنها ستنجب طفلين (واحد في كل رحم).
وقالت المستشفى إنه بعد مراقبة طبية "دقيقة وصارمة"، أنجبت "بنجاح" صبيًا يزن 7 أرطال و19 أونصة وفتاة تزن 5 أرطال و30 أونصة.- وكالات
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