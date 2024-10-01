عقوبة ((دولية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة النجم الدولي السابق صامويل إيتو مدة 6 أشهر عن حضور جميع مباريات منتخب بلاده بسبب سلوكه خلال مباراة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة.
ووفقاً لـوكالة الصحافة الفرنسية، تتهم اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي ومنتخب «الأسود غير المروضة» بانتهاك القواعد المتعلقة بـ«السلوك الهجومي في انتهاك مبادئ اللعب النظيف، والتصرف المشين للاعبين والمسؤولين».
واتُّهم إيتو «بالضغط على الحكام خلال مباراة ثُمن النهائي التي خسرتها الكاميرون أمام البرازيل (1 - 3 بعد التمديد)، خلال كأس العالم تحت 20 سنة في كولومبيا».
واعترض الوفد الكاميروني بشكل خاص على ركلة الجزاء التي أدركت منها البرازيليات التعادل.
وقال الاتحاد الدولي: «إن إيقاف إيتو لا يتعلق بمهامه بوصفه رئيساً للاتحاد، لكنه سيمنعه من حضور مباريات كرة القدم للرجال والسيدات التي تشارك فيها المنتخبات الممثلة للاتحاد الكاميروني في جميع الفئات العمرية».
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