عقوبة ((دولية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬إيقاف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكاميروني‭ ‬للعبة‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬صامويل‭ ‬إيتو‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بسبب‭ ‬سلوكه‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سنة‭.‬

ووفقاً‭ ‬لـوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬تتهم‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬لبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬ومنتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬غير‭ ‬المروضة‮»‬‭ ‬بانتهاك‭ ‬القواعد‭ ‬المتعلقة‭ ‬بـ«السلوك‭ ‬الهجومي‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬مبادئ‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف،‭ ‬والتصرف‭ ‬المشين‭ ‬للاعبين‭ ‬والمسؤولين‮»‬‭. ‬

واتُّهم‭ ‬إيتو‭ ‬‮«‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬الحكام‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ثُمن‭ ‬النهائي‭ ‬التي‭ ‬خسرتها‭ ‬الكاميرون‭ ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ (‬1‭ - ‬3‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‮»‬‭.‬

واعترض‭ ‬الوفد‭ ‬الكاميروني‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬أدركت‭ ‬منها‭ ‬البرازيليات‭ ‬التعادل‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬إيقاف‭ ‬إيتو‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بمهامه‭ ‬بوصفه‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد،‭ ‬لكنه‭ ‬سيمنعه‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬المنتخبات‭ ‬الممثلة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الكاميروني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‮»‬‭.‬







