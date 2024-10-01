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الاحتلال يفرض قيودا جديدة على التجمعات داخل الكيان خشية الصواريخ

10/1/2024 2:55:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، فرض قيود جديدة على التجمعات في عدد من المناطق الإسرائيلية.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "أطلب من السكان البقاء حذرين والالتزام بتعمليات الجبهة الداخلية".


وأضاف هاغاري: "نحن في خضم حرب وقد تطلق صواريخ مجددا باتجاه منطقة وسط إسرائيل".


وتابع: "عملياتنا على الحدود مع لبنان مهمة لتدمير الأنفاق والبنى التحتية لحزب الله".

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