الاحتلال يفرض قيودا جديدة على التجمعات داخل الكيان خشية الصواريخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، فرض قيود جديدة على التجمعات في عدد من المناطق الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "أطلب من السكان البقاء حذرين والالتزام بتعمليات الجبهة الداخلية".
وأضاف هاغاري: "نحن في خضم حرب وقد تطلق صواريخ مجددا باتجاه منطقة وسط إسرائيل".
وتابع: "عملياتنا على الحدود مع لبنان مهمة لتدمير الأنفاق والبنى التحتية لحزب الله".
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