الضرائب توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون فى المجالات الضريبية - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) وقعت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون فى المجالات الضريبية بموسكو، وذلك فى إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس.
وقالت عبدالعال، إن توقيع الاتفاقية يأتى أيضًا فى إطار دعم وتوجيهات وزير المالية، وفى ظل سياسات مصر الحالية الداعمة للتعاون مع الأقطاب الاقتصادية الدولية والدول التى لها تجارب ناجحة فى تحقيق التوازن بين تعظيم الاستثمارات وتشجيعها من ناحية وتعظيم مواردها الضريبية من ناحية أخرى.
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وتم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة دول البريكس التى تضم فى عضويتها دول لها باع طويل فى ميكنة ورقمنة الإدارة الضريبية وتنمية مواردها البشرية ، فضلا عن تعظيم حصيلتها الضريبية.
وأعربت عبدالعال، عن امتنانها للجهود التى بذلتها وفود دول البريكس للتوصل إلى هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون فى المجالات الضريبية، يعد خطوة مهمة فى تعزيز التعاون بين دول المجموعة.
وأوضحت أنه خلال الاجتماعات التى عقدت فى العاصمة الروسية موسكو على مدار ثلاثة أيام تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية لدول مجموعة البريكس وذلك على مستوى الخبراء ورؤساء المصالح والهيئات الضريبية.
وقالت إن أطر التعاون فى مجال الاتفاقية الإطارية لدول البريكس والتى تم الإتفاق عليها على مدار ثلاثة أيام من 24 حتى 26 سبتمبر 2024، تتمثل فى تحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وتقييم المخاطر، وكذلك بناء قواعد بيانات قوية للإدارات الضريبية المشاركة فى مجموعة البريكس، كما تم الاتفاق على تطوير الموارد البشرية الخاصة بكافة المصالح الضريبية، والاهتمام بالعنصر البشرى بما يخدم صالح هذه الهيئات والمصالح الضريبية.
وأكدت أنه تم التركيز على أن المصالح الضريبية أصبحت مصالح خدمية، وأن والممول هو شريك نجاح، ولابد من العمل على تطوير الخدمات المقدمة للممولين بالهيئات والمصالح الضريبية بالدول التابعة لمجموعة البريكس لتعزيز الثقة بينها وبين الممولين، لافتة إلى أنه تم استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية فى تقديم خدمات متميزة للممولين من خلال المكاتب الأمامية وإدارات خدمة العملاء، وإنشاء مركز الاتصالات المتكامل، هذا بالإضافة إلى دور وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية فى تقديم التوعية اللازمة للممولين من خلال البيانات الصحفية وندوات التوعية الضريبية أون لاين، وحلقات البث المباشر على الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك وغيرها من وسائل التوعية بكافة مستجدات الشأن الضريبى.
وأضافت أنه تم تناول تفعيل دور المرأة فى المصالح والهيئات الضريبية لدول البريكس، وكذلك التأكيد على دور الشباب وأهمية إعداده للقيادة فى المستقبل.
وأكدت أن المناقشات التى تمت على مدار الثلاثة أيام خلال توقيع الاتفاقية تعد فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والمنفعة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والدعم من أجل تطوير التعاون بين دول المجموعة، لافتة إلى أن هناك علاقات وثيقة تربط مصر بدول البريكس ونتطلع إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المشترك معهم فى مجال التعاون الضريبى.
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