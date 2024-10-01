الضرائب توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون فى المجالات الضريبية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون فى المجالات الضريبية بموسكو، وذلك فى إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس.

وقالت عبدالعال، إن توقيع الاتفاقية يأتى أيضًا فى إطار دعم وتوجيهات المالية، وفى ظل سياسات مصر الحالية الداعمة للتعاون مع الأقطاب الاقتصادية الدولية والدول التى لها تجارب ناجحة فى تحقيق التوازن بين تعظيم الاستثمارات وتشجيعها من ناحية وتعظيم مواردها الضريبية من ناحية أخرى.



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وتم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة دول البريكس التى تضم فى عضويتها دول لها باع طويل فى ميكنة ورقمنة الإدارة الضريبية وتنمية مواردها البشرية ، فضلا عن تعظيم حصيلتها الضريبية.



وأعربت عبدالعال، عن امتنانها للجهود التى بذلتها وفود دول البريكس للتوصل إلى هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون فى المجالات الضريبية، يعد خطوة مهمة فى تعزيز التعاون بين دول المجموعة.



وأوضحت أنه خلال الاجتماعات التى عقدت فى العاصمة الروسية موسكو على مدار ثلاثة أيام تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية لدول مجموعة البريكس وذلك على مستوى الخبراء ورؤساء المصالح والهيئات الضريبية.

وقالت إن أطر التعاون فى مجال الاتفاقية الإطارية لدول البريكس والتى تم الإتفاق عليها على مدار ثلاثة أيام من 24 حتى 26 سبتمبر 2024، تتمثل فى تحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وتقييم المخاطر، وكذلك بناء قواعد بيانات قوية للإدارات الضريبية المشاركة فى مجموعة البريكس، كما تم الاتفاق على تطوير الموارد البشرية الخاصة بكافة المصالح الضريبية، والاهتمام بالعنصر البشرى بما يخدم صالح هذه الهيئات والمصالح الضريبية.

وأكدت أنه تم التركيز على أن المصالح الضريبية أصبحت مصالح خدمية، وأن والممول هو شريك نجاح، ولابد من العمل على تطوير الخدمات المقدمة للممولين بالهيئات والمصالح الضريبية بالدول التابعة لمجموعة البريكس لتعزيز الثقة بينها وبين الممولين، لافتة إلى أنه تم استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية فى تقديم خدمات متميزة للممولين من خلال المكاتب الأمامية وإدارات خدمة العملاء، وإنشاء مركز الاتصالات المتكامل، هذا بالإضافة إلى دور وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية فى تقديم التوعية اللازمة للممولين من خلال البيانات الصحفية وندوات التوعية الضريبية أون لاين، وحلقات البث المباشر على الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك وغيرها من وسائل التوعية بكافة مستجدات الشأن الضريبى.

وأضافت أنه تم تناول تفعيل دور المرأة فى المصالح والهيئات الضريبية لدول البريكس، وكذلك التأكيد على دور الشباب وأهمية إعداده للقيادة فى المستقبل.

وأكدت أن المناقشات التى تمت على مدار الثلاثة أيام خلال توقيع الاتفاقية تعد فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والمنفعة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والدعم من أجل تطوير التعاون بين دول المجموعة، لافتة إلى أن هناك علاقات وثيقة تربط مصر بدول البريكس ونتطلع إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المشترك معهم فى مجال التعاون الضريبى.