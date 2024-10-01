سي القابضة تستعرض 10 سنوات من حلول "سيتي سولار" المبتكرة في مجال الطاقة الشمسية خلال ويتيكس 2024

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- Diamond-Developers)
دبي، الإمارات العربية المتحدة- 1 أكتوبر2024: تستعرض سي القابضة، التي تقف وراء إطلاق علامة "المدينة المستدامة"، الحلول والإنجازات التي حققتها شركتها الرائدة في مجال الطاقة الشمسية، سيتي سولار، إحدى شركات مجموعة سي القابضة وذلك خلال معرض ويتيكس 2024 الذي يعد من أهم وأبرز المعارض في المنطقة في مجال المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة. وفي سياق احتفالها بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، ستسلط سيتي سولار خلال المعرض الضوء على تقنياتها المتقدمة في مجال استثمار الطاقة الشمسية والتي كان لها إسهام بالغ الأهمية في تسريع تحول دبي إلى الطاقة النظيفة ودعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي صفرية الانبعاثات بحلول العام 2050.
ومنذ تأسيسها عام 2014، قامت سيتي سولار بتركيب أكثر من 200 ألف لوح شمسي في أنحاء دبي لتوليد 128 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة سنوياً. كما تستعرض الشركة مجموعة واسعة من تقنياتها المتطورة التي تواصل تشكيل ملامح مستقبل الطاقة النظيفة في دبي ودفع عجلة تحول دولة الإمارات نحو مستقبل حيادي الانبعاثات.
تغطي محفظة مشروعات سيتي سولار مجموعة من المشاريع المستدامة البارزة من أبرزها المدينة المستدامة- دبي ومدينة الشارقة المستدامة ومعهد سي إنستيتيوت الذي يُعدُّ أول مبنى صافي صفري الانبعاثات في المنطقة، ومحطة الخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي؛ أول محطة خدمة في العالم تحظى بتصنيف لييد البلاتيني، إضافةً إلى أكثر من 2000 مشروع في مختلف أنحاء الإمارات.
وفي إطار مشاركتها في معرض ويتيكس 2024، ستستعرض سيتي سولار أحدث ما تقدمه في حلول الطاقة الشمسية، وبطاريات التخزين، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وخدمات مراقبة حسابات الطاقة. ويشمل ذلك أنظمة المراقبة الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة تتبع الطاقة الشمسية، والحلول الروبوتية المصممة لتحسين إنتاج الطاقة الشمسية. هذه الابتكارات مجتمعةً تحدد نهج سيتي الذي تتبعه لتعزيز الكفاءة والاستدامة في المشروعات الكبيرة.
في سياق تعليقه على هذه المشاركة، قال المهندس فارس سعيد، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة سي القابضة: "إننا سعداء للغاية ونحن نحتفي بما حققته سيتي سولار من إنجازات خلال عقد من الزمن من بداية تأسيسها، وهي رحلة قطعنا فيها خطوات مهمة نفخر بها اليوم لدورها في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن ننظر إلى سيتي سولار بصفتها إحدى أبرز الشركات التابعة لمجموعة سي القابضة نظراً لتأثيرها الداعم لتوجهنا الأشمل المتمثل في الوصول إلى مستقبل صافي صفرية الانبعاثات. ولا بد من التأكيد هنا على أن إطار العمل الذي تنتهجه شركة سي القابضة متوائم بالكامل مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة الساعية إلى بلوغ الحياد المناخي بحلول العام 2050، ونواصل مساعينا إلى إرساء معايير جديدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي. إن مشاركتنا في معرض ويتيكس 2024 تعكس التزامنا الاستراتيجي بتصدر الجهود والمبادرات في مجال الابتكار ومواصلة الارتقاء بمفاهيم وحلول الاستدامة."
تُعدُّ شركة سيتي سولار جزءاً من شركات مجموعة سي القابضة، والتي تركز على تصميم وبناء بنية تحتية ومدن مستدامة ناجحة والاستثمار فيها لقيادة الجهود نحو بناء مستقبل صافي صفري الانبعاثات. وتتضمن محفظة الشركة مجموعة من المشروعات الاستثنائية من أبرزها المدينة المستدامة في كل من دبي والشارقة وأبوظبي وسلطنة عُمان. وتسعى المدينة المستدامة- يتي إلى تحقيق حيادية الانبعاثات بحلول العام 2040، الأمر الذي يؤكد التزام سي القابضة المتواصل بالاستدامة.
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