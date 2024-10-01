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مقبولون في المعهد القضائي - أسماء

10/1/2024 7:19:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلن المعهد القضائي الأردني عن أسماء المتسابقين الذين تم قبولهم في برنامج دبلوم المعهد القضائي للعام 2024/2025الفوج الخامس والعشرين البالغ عدد هم (28) متسابقاً ومتسابقة.

تاليا عبر موقعنا كشف الأسماء مرتب وفق أسماء المتسابقين هجائياً.



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