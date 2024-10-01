مقبولون في المعهد القضائي - أسماء

مقبولون في المعهد القضائي - أسماء
التاريخ
10/1/2024 7:19:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلن المعهد القضائي الأردني عن أسماء المتسابقين الذين تم قبولهم في برنامج دبلوم المعهد القضائي للعام 2024/2025الفوج الخامس والعشرين البالغ عدد هم (28) متسابقاً ومتسابقة.
تاليا عبر موقعنا كشف الأسماء مرتب وفق أسماء المتسابقين هجائياً.
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