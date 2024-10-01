ارتفاع الأسهم اليابانية بنحو 2% في الختام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد انتخاب البرلمان“شيجيرو إيشيبا” رئيساً جديداً للوزراء، وعقب صدور بيانات أظهرت استقرار ثقة الشركات خلال سبتمبر، رغم انكماش النشاط الصناعي للشهر الثالث على التوالي.
وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 1.93% أو 732 نقطة إلى 38652 نقطة، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 1.69% إلى 2690 نقطة.
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أظهر استطلاع“تانكان” الفصلي الذي يجريه بنك اليابان، استقرار مؤشر ثقة كبرى الشركات الصناعية عند 13 نقطة في سبتمبر دون تغيير عن قراءة يونيو.
وفي حين زادت ثقة الشركات غير الصناعية بمقدار طفيف إلى 34 نقطة من 33 نقطة، لكن مؤسسات الأعمال اليابانية ظلت حذرة بشأن المستقبل.
وعلى صعيد آخر، أوضحت“إس آند بي جلوبال” في تقرير اليوم، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي لليابان تراجع إلى 49.7 نقطة في سبتمبر من 49.8 نقطة في أغسطس، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي.
وكشف محضر اجتماع بنك اليابان الذي انعقد الشهر الماضي وجرى خلاله تثبيت سعر الفائدة عند قرابة 0.25%؛ تأييد صناع السياسة النقدية للتأني في تشديد تكاليف الاقتراض على المدى القصير نظراً لعدم استقرار أسواق المال، وآفاق الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.32% إلى 144.11 ين.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108733164
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