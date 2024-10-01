ارتفاع الأسهم اليابانية بنحو 2% في الختام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد انتخاب البرلمان“شيجيرو إيشيبا” رئيساً جديداً للوزراء، وعقب صدور بيانات أظهرت استقرار ثقة الشركات خلال سبتمبر، رغم انكماش النشاط الصناعي للشهر الثالث على التوالي.

وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 1.93% أو 732 نقطة إلى 38652 نقطة، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 1.69% إلى 2690 نقطة.

موضوعاتقيمة إكس الحالية تقل عن ربع ما دفعه إيلون ماسك للاستحواذ عليها بيركشاير هاثاواي تُخطط لبيع سندات مقومة بالين للمرة الثانية في 2024 إمارة أبوظبي ينمو 4.1% في الربع الثاني من 2024

أظهر استطلاع“تانكان” الفصلي الذي يجريه بنك اليابان، استقرار مؤشر ثقة كبرى الشركات الصناعية عند 13 نقطة في سبتمبر دون تغيير عن قراءة يونيو.

وفي حين زادت ثقة الشركات غير الصناعية بمقدار طفيف إلى 34 نقطة من 33 نقطة، لكن مؤسسات الأعمال اليابانية ظلت حذرة بشأن المستقبل.

وعلى صعيد آخر، أوضحت“إس آند بي جلوبال” في تقرير اليوم، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي لليابان تراجع إلى 49.7 نقطة في سبتمبر من 49.8 نقطة في أغسطس، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي.

وكشف محضر اجتماع بنك اليابان الذي انعقد الشهر الماضي وجرى خلاله تثبيت سعر الفائدة عند قرابة 0.25%؛ تأييد صناع السياسة النقدية للتأني في تشديد تكاليف الاقتراض على المدى القصير نظراً لعدم استقرار أسواق المال، وآفاق الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.32% إلى 144.11 ين.





المصدر: