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العدوان والصدمة وشح البدائل.. ثلاثية قتل الأمل لدى مبتوري الأطراف بغزة

9/30/2024 11:35:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- إلى جانب الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، تبرز معاناة الأشخاص الذين تعرضوا لبتر أحد أطرافهم أو أكثر بالغارات الصهيونية، في ظل شح البدائل الصناعية.
هذه الإصابات التي يصفها أطباء فلسطينيون في أحاديث منفصلة، بـ"الجروح الغائرة والعميقة" تسببت بتغيير حياة المصابين إلى الأبد مع عدم وجود أطراف صناعية أو مراكز تأهيل نفسي وجسدي تعيد إليهم الأمل.
وفي 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، إن "أكثر من 22 ألف شخص في غزة يعانون من إصابات غيرت حياتهم، إضافة إلى إصابات خطيرة في الأطراف تتراوح بين 13 ألفا و17 ألفا".
وفي مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، يستلقي عدد من المصابين الذين تعرضوا للبتر على أسرتهم لتلقي العلاج ومن بينهم أطفال رضع.
هؤلاء الرضع لم يعرفوا المشي أبدا أو عرفوه حديثا، لكن لم يترك لهم الاحتلال فسحة للفرح والاستكشاف.
وفي غزة يندر توفر الأطراف الصناعية إلا عبر ما تمنحه المساعدات الإنسانية والدول المساندة لغزة، حيث أخرجت الحرب مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية (غرب غزة) عن الخدمة، بينما لا يوجد في مناطق جنوبي القطاع مراكز لصناعة هذه الأطراف البديلة.
وفي آب (أغسطس) الماضي، أطلقت القوات المسلحة الاردنية (الجيش العربي) مبادرة لتركيب أطراف صناعية لنحو 14 ألف مصاب في قطاع غزة، تسببت الحرب الصهيونية في بتر أطراف من أجسادهم.
وقال في بيان حينها: "بتوجيهات ملكية سامية، أطلق في مركز الخدمات الطبية الملكية.. المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة (استعادة الأمل)، والتي تأتي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة".
ونقل البيان عن مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، قوله: "المبادرة تعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية، إذ من المتوقع وفقاً للتقديرات الطبية أن تشمل أكثر من 14 ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم".
وبصوت يملؤه الألم، تقول الشابة أسيل أبو ابطيحان (20 عاما)، وهي طالبة جامعية متخصصة بالخدمة الاجتماعية، إن غارة صهيونية استهدفتها وعائلتها في تموز (يوليو) الماضي، تسبب باستشهاد والدها وعمها وشقيقها وفقدانها لطرفيها.-(وكالات)

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