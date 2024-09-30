مجموعة فنادق الخليج تعزز ريادتها بالتعاون مع ماريوت الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضم‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬ Autograph ‭ ‬ Collection ‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬فندق‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬يتميز‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬بقصة‭ ‬فريدة‭ ‬وخدمة‭ ‬استثنائية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين،‭ ‬ليصبح‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء‭ ‬الفندقي‭ ‬المرموق‭ (‬ Marriott ‭ ‬ Bonvoy ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬برامج‭ ‬الولاء‭ ‬والمكافآت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬الأعضاء‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تجارب‭ ‬استثنائية‭ ‬عبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬علامة‭ ‬فندقية‭ ‬و10000‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬سيعزز‭ ‬تجربة‭ ‬الضيوف،‭ ‬ما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬شريحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأسواق،‭ ‬سواء‭ ‬الإقليمية‭ ‬أو‭ ‬العالمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يُعد‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين‭ ‬معلمًا‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة‭ ‬بالمملكة‭ ‬حيث‭ ‬يجسد‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الخدمة‭ ‬والتميز‭. ‬وتُجسد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬انطلاقة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعزز‭ ‬إرث‭ ‬الفندق‭ ‬العريق،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬فوائدها‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬ضيوفنا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تفتح‭ ‬لنا‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬لجذب‭ ‬ضيوف‭ ‬من‭ ‬أسواق‭ ‬متنوعة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أكبر،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬مزايا‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء‭ ‬الفندقي‭ ‬‮«‬ Marriott ‭ ‬ Bonvoy ‮»‬‭. ‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بالتميز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ماريوت‭ ‬الدولية،‭ ‬يمثلان‭ ‬بداية‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬ومميز‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬فندق‭ ‬الخليج،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتنا‭ ‬كرواد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬سيتم‭ ‬تجديد‭ ‬وتطوير‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬جوهر‭ ‬تاريخه‭ ‬الفريد،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬معايير‭ ‬الراحة‭ ‬والجودة‭. ‬وستتم‭ ‬عملية‭ ‬التجديد‭ ‬على‭ ‬مراحل،‭ ‬لتشمل‭ ‬تجديدًا‭ ‬كاملاً‭ ‬للديكور‭ ‬الداخلي‭ ‬للفندق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬غرف‭ ‬الضيوف،‭ ‬ومنطقة‭ ‬الاستقبال،‭ ‬والمداخل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬الفندقية‭.‬

وعلق‭ ‬زياد‭ ‬أبي‭ ‬رعد‭ ‬المدير‭ ‬الأول‭ ‬لتطوير‭ ‬الفنادق – ‭ ‬في‭ ‬المشرق،‭ ‬باكستان،‭ ‬قطر‭ ‬والبحرين‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬ماريوت‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬تُعتبر‭ ‬علامة‭ (‬ Autograph ‭ ‬ Collection ‭) ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬المختارة‭ ‬بعناية،‭ ‬حيث‭ ‬تحتفي‭ ‬بالتميز‭ ‬والتفرد‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬إرث‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤيتها‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والضيافة‭. ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬وجودنا‭ ‬الفندقي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودعم‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬