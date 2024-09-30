مجموعة فنادق الخليج تعزز ريادتها بالتعاون مع ماريوت الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت مجموعة فنادق الخليج، الشركة الرائدة في إدارة الفنادق التي تمتلك خبرة تزيد على 50 عامًا في قطاع الضيافة، أمس توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة ماريوت الدولية لإدراج فندق الخليج البحرين ضمن علامة « Autograph Collection » مع استمرار مجموعة فنادق الخليج في إدارة الفندق بشكل كامل وحفاظها على علامة «فندق الخليج» الشهيرة. وقد تم التوقيع على الاتفاقية خلال قمة مستقبل الضيافة التي أُقيمت في دبي أمس الموافق 30 سبتمبر.
وتضم علامة « Autograph Collection » اليوم أكثر من 300 فندق حول العالم، يتميز كل منها بقصة فريدة وخدمة استثنائية. ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم إطلاق هذه العلامة لأول مرة في مملكة البحرين عبر فندق الخليج البحرين، ليصبح جزءاً من برنامج الولاء الفندقي المرموق ( Marriott Bonvoy )، الذي يُعتبر من أبرز برامج الولاء والمكافآت في قطاع الضيافة العالمية، حيث سيتمكن الأعضاء من الوصول إلى تجارب استثنائية عبر أكثر من 30 علامة فندقية و10000 وجهة عالمية. كما أن توفير هذه المزايا سيعزز تجربة الضيوف، ما يُسهم في استقطاب شريحة أكبر من الزوار من مختلف الأسواق، سواء الإقليمية أو العالمية.
وبهذه المناسبة صرح أحمد جناحي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج قائلاً: «يُعد فندق الخليج البحرين معلمًا رائدًا في مجال الضيافة بالمملكة حيث يجسد أعلى معايير الخدمة والتميز. وتُجسد هذه الاتفاقية انطلاقة استراتيجية تعزز إرث الفندق العريق، حيث لا تقتصر فوائدها على توسيع قاعدة ضيوفنا فحسب، بل تفتح لنا آفاقًا جديدة لجذب ضيوف من أسواق متنوعة على نطاق أكبر، مع تقديم مزايا برنامج الولاء الفندقي « Marriott Bonvoy ». إن التزامنا المستمر بالتميز، إلى جانب التعاون الاستراتيجي مع شركة ماريوت الدولية، يمثلان بداية فصل جديد ومميز في تاريخ فندق الخليج، ما يعزز مكانتنا كرواد في قطاع الضيافة».
وفي إطار هذا التعاون الاستراتيجي سيتم تجديد وتطوير فندق الخليج بشكل شامل على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على جوهر تاريخه الفريد، وذلك بهدف تقديم أفضل معايير الراحة والجودة. وستتم عملية التجديد على مراحل، لتشمل تجديدًا كاملاً للديكور الداخلي للفندق، بما في ذلك غرف الضيوف، ومنطقة الاستقبال، والمداخل، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الفندقية.
وعلق زياد أبي رعد المدير الأول لتطوير الفنادق – في المشرق، باكستان، قطر والبحرين لدى شركة ماريوت الدولية: «تُعتبر علامة ( Autograph Collection ) من العلامات المختارة بعناية، حيث تحتفي بالتميز والتفرد. ونتطلع إلى تعزيز إرث فندق الخليج من خلال رؤيتها الفريدة في التصميم والضيافة. ونحن متحمسون للعمل مع مجموعة فنادق الخليج لتوسيع نطاق وجودنا الفندقي في البحرين ودعم نمو قطاع السياحة في البلاد».
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