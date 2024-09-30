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انطلاق أولى جولات بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

9/30/2024 7:17:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬ومنافسات‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج‭ ‬لموسم‭ ‬2024/2025‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬مع‭ ‬بطولة‭ ‬الكارتنج‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬أضاءت‭ ‬المضمار‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬مضمارنا‭ ‬العالمي‭ ‬للكارتنج،‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثماني‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي‭ ‬بطلان‭ ‬عائدان‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وهما‭ ‬طارق‭ ‬صوفي‭ ‬وناصر‭ ‬ناس‭. ‬حيث‭ ‬انتصر‭ ‬طارق‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ميكرو‭ ‬ماكس‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بينما‭ ‬حقق‭ ‬ناصر،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس‭ ‬بفوز‭ ‬مذهل‭ -‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وفاز‭ ‬بالنهائي‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يتصدر‭ ‬كل‭ ‬لفة،‭ ‬مسجلاً‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفائزين‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬فئاتهم،‭ ‬ريان‭ ‬نجار‭ ‬في‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬وتاي‭ ‬ميخيا‭ ‬في‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬سجاد‭ ‬في‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2،‭ ‬ومحمد‭ ‬المحروس‭ ‬في‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭.‬

تعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬الكارتنج‭ ‬المحلية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬بطولات‭ ‬الكارتنج‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فهي‭ ‬تجمع‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والجنسيات،‭ ‬الذين‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬سياراتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬للكارتنج‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بمحرك‭ ‬روتاكس‭.‬

وفاز‭ ‬طارق‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬التسع‭ ‬لفات‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬و30‭.‬622‭ ‬ثانية‭. ‬بدأ‭ ‬طارق‭ ‬السباق‭ ‬خلف‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الصراف،‭ ‬لكنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الخامسة‭. ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬بفارق‭ ‬5‭.‬595‭ ‬ثانية‭ ‬أمام‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬راشد‭ ‬المحروس‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬12‭.‬559‭ ‬ثانية‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الجولة،‭ ‬كان‭ ‬طارق‭ ‬أيضًا‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬فئته‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬التمهيدي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬لفات،‭ ‬بينما‭ ‬حقق‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬وحدد‭ ‬راشد‭ ‬الوتيرة‭ ‬خلال‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬أنهى‭ ‬ريان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬لكنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬للمركز‭ ‬الأول‭ ‬لاحقًا‭. ‬حقق‭ ‬ريان‭ ‬زمن‭ ‬فوز‭ ‬بلغ‭ ‬9‭:‬07‭.‬241‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬لفات‭ -‬بفارق‭ ‬0‭.‬794‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬جود‭ ‬أندروز‭. ‬وحصل‭ ‬ويليام‭ ‬ليت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬21‭.‬199‭ ‬ثانية‭.‬

وكان‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬فوزًا‭ ‬صريحًا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬التمهيدي‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬لسبع‭ ‬لفات‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول،‭ ‬بينما‭ ‬تصدر‭ ‬ريان‭ ‬جدول‭ ‬زمن‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المتسابقين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬بدأ‭ ‬ناصر‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توقف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ -‬على‭ ‬قمة‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

احتفالًا‭ ‬بتخرجه‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الأعلى،‭ ‬فاز‭ ‬ناصر‭ ‬بالسباق‭ ‬النهائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬14‭:‬07‭.‬585،‭ ‬متغلبًا‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الفئة،‭ ‬خالد‭ ‬نجار،‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬863‭ ‬ثانية‭. ‬وجاء‭ ‬ديمير‭ ‬أبلي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬3‭.‬865‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭.‬

وضمن‭ ‬ناصر‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬بأفضل‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬55‭.‬923‭ ‬ثانية‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بالجولة‭ ‬قبل‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬تأمين‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬ليوبولد‭ ‬جوتش‭ ‬الأسرع‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭. ‬

تميزت‭ ‬فئة‭ ‬الكبار‭ ‬بأكبر‭ ‬خط‭ ‬انطلاق‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متسابقًا،‭ ‬وكان‭ ‬ميخيا‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬صمد‭ ‬في‭ ‬النهاية‭. ‬فاز‭ ‬بالجولة‭ ‬النهائية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬صعبة‭. ‬بدأ‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وحقق‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق،‭ ‬لكنه‭ ‬فقدها‭ ‬متجهًا‭ ‬إلى‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية‭ ‬فقط‭ ‬لاستعادة‭ ‬الميزة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬13‭:‬53‭.‬192‭.‬

تفوق‭ ‬ميخيا‭ ‬على‭ ‬مسعد‭ ‬البسام‭ ‬عند‭ ‬العلم‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬220‭ ‬ثانية،‭ ‬بينما‭ ‬انضم‭ ‬إليهم‭ ‬زين‭ ‬الحمصاني‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬003‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬خلفه‭. ‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬انتصر‭ ‬سجاد‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بزمن‭ ‬13‭:‬39‭.‬674‭. ‬وكان‭ ‬متقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬7‭.‬284‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬راؤول‭ ‬سادي،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬أوليفر‭ ‬كروغلوف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬7.609‭ ‬ثوان‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬سجاد‭ ‬أيضًا‭ ‬بالجولة‭ ‬قبل‭ ‬النهائية‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬سادي‭ ‬الأسرع‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز،‭ ‬تمكن‭ ‬المحروس‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬دون‭ ‬معارضة‭ ‬وأنهى‭ ‬جولته‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬13‭:‬57‭.‬119‭.‬

ويشهد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬انطلاق‭ ‬8جولات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬وتنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬والجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬و29‭ ‬نوفمبر،‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و24‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الجولتين‭ ‬السابعة‭ ‬والختامية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬و21‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

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