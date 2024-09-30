انطلاق أولى جولات بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلقت أولى جولات ومنافسات بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس للكارتنج لموسم 2024/2025 في حلبة البحرين الدولية للكارتنج مع بطولة الكارتنج الرائدة في المملكة والتي أضاءت المضمار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على مضمارنا العالمي للكارتنج، ونتج عن أول جولة من أصل ثماني جولات في تحدي البحرين روتاكس ماكس الكثير من الإثارة في «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط».
وكان من بين الفائزين في السباق الافتتاحي بطلان عائدان من بطولة الموسم الماضي، وهما طارق صوفي وناصر ناس. حيث انتصر طارق في فئة ميكرو ماكس خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما حقق ناصر، الفائز بلقب الموسم الماضي في فئة ميني ماكس، ظهوره الأول في فئة جونيور ماكس بفوز مذهل -حيث احتل المركز الأول، وفاز بالنهائي بينما كان يتصدر كل لفة، مسجلاً أسرع لفة.
ومن بين الفائزين الآخرين في فئاتهم، ريان نجار في ميني ماكس، وتاي ميخيا في سينيور ماكس، وعبد الله سجاد في ماكس دي دي 2، ومحمد المحروس في دي دي 2 ماسترز.
تعتبر بطولة الكارتنج المحلية واحدة من أبرز بطولات الكارتنج في المنطقة، فهي تجمع المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات، الذين يتنافسون في سياراتهم الخاصة للكارتنج التي تعمل بمحرك روتاكس.
وفاز طارق في فئة مايكرو ماكس بعد أن رفع العلم في نهائي التسع لفات في زمن قدره تسع دقائق و30.622 ثانية. بدأ طارق السباق خلف عبد العزيز الصراف، لكنه تمكن من أخذ زمام المبادرة في اللفة الخامسة. واستمر في الانتصار بفارق 5.595 ثانية أمام عبد العزيز، بينما احتل راشد المحروس المركز الثالث بفارق 12.559 ثانية.
في وقت سابق من الجولة، كان طارق أيضًا الفائز في فئته في السباق التمهيدي المكون من سبع لفات، بينما حقق عبد العزيز مركز الانطلاق الأول في التصفيات وحدد راشد الوتيرة خلال التجارب الحرة.
في فئة ميني ماكس، أنهى ريان المركز الثالث الأخير على المضمار لكنه تمكن من الوصول للمركز الأول لاحقًا. حقق ريان زمن فوز بلغ 9:07.241 بعد تسع لفات -بفارق 0.794 ثانية فقط عن صاحب المركز الثاني جود أندروز. وحصل ويليام ليت على المركز الثالث بفارق 21.199 ثانية.
وكان الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة قد حقق في وقت سابق فوزًا صريحًا في السباق التمهيدي الذي امتد لسبع لفات من مركز الانطلاق الأول، بينما تصدر ريان جدول زمن فئة ميني ماكس في التجارب الحرة. ومن بين المتسابقين في فئة جونيور ماكس، بدأ ناصر البطولة الجديدة من حيث توقف الموسم الماضي -على قمة منصة التتويج.
احتفالًا بتخرجه إلى المستوى الأعلى، فاز ناصر بالسباق النهائي المكون من 15 لفة من مركز الانطلاق الأول في 14:07.585، متغلبًا بصعوبة على حامل اللقب في الفئة، خالد نجار، بفارق 0.863 ثانية. وجاء ديمير أبلي في المركز الثالث بفارق 3.865 ثانية عن الفائز.
وضمن ناصر فوزه الكبير بأفضل لفة في السباق والتي بلغت 55.923 ثانية. كما فاز في وقت سابق بالجولة قبل النهائية بعد تأمين المركز الأول في التصفيات، بينما كان ليوبولد جوتش الأسرع في التدريبات.
تميزت فئة الكبار بأكبر خط انطلاق مع 15 متسابقًا، وكان ميخيا هو الذي صمد في النهاية. فاز بالجولة النهائية المكونة من 15 لفة بعد معركة صعبة. بدأ السباق من المركز الثاني وحقق الصدارة في منتصف الطريق، لكنه فقدها متجهًا إلى المراحل النهائية فقط لاستعادة الميزة في اللفة قبل الأخيرة، في طريقه للفوز في 13:53.192.
تفوق ميخيا على مسعد البسام عند العلم بفارق 0.220 ثانية، بينما انضم إليهم زين الحمصاني على منصة التتويج بفارق 1.003 ثانية فقط خلفه.
وفي فئة ماكس دي دي 2 انتصر سجاد بعد 15 لفة في النهائي بزمن 13:39.674. وكان متقدمًا بفارق 7.284 ثانية على راؤول سادي، بينما جاء أوليفر كروغلوف في المركز الثالث بفارق 7.609 ثوان. كما فاز سجاد أيضًا بالجولة قبل النهائية وحصل على المركز الأول في التصفيات، بينما كان سادي الأسرع في التدريبات.
وفي فئة دي دي 2 ماسترز، تمكن المحروس من الفوز في النهائي دون معارضة وأنهى جولته المكونة من 15 لفة في 13:57.119.
ويشهد هذا الموسم انطلاق 8جولات من بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج، وتنطلق الجولة الثانية تنطلق في 12 أكتوبر، والجولة الثالثة والرابعة في 15 و29 نوفمبر، الجولة الخامسة والسادسة في 11 و24 يناير 2025، ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025.
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