((العمل)) تباشر إجراءات توفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أنّه وفقاً للمرسوم الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالعفو عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كلف من خلالها مجلس الوزراء وزارة العمل لتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية، فقد باشرت الوزارة فوراً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لإدماج المشمولين بالعفو الملكي السامي في سوق العمل وضمان استفادتهم من الفرص والبرامج المتاحة. وأوضح وزير العمل أنه تم دعوة المشمولين بالعفو الملكي السامي لتحديث البيانات الشخصية والمستندات الخاصة بهم تمهيداً لتسجيلهم في التأمين ضد التعطل والحصول على المزايا المالية للنظام والاستفادة من الشواغر الوظيفية المناسبة.
كما نوّه الوزير في هذا السياق بحرص الحكومة على توفير مختلف الفرص الداعمة للمواطنين واستثمار طاقاتهم وإدماجهم في مختلف التخصصات الوظيفية بهدف تحفيزهم على المشاركة في بناء حاضر الوطن ومستقبله المشرق، داعياً جميع المشمولين بالعفو الملكي السامي المبادرة إلى تحديث بياناتهم وتقديم المستندات الشخصية للوزارة من أجل استكمال الإجراءات المطلوبة لإدماجهم في سوق العمل.
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