((العمل)) تباشر إجراءات توفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي

كما‭ ‬نوّه‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مختلف‭ ‬الفرص‭ ‬الداعمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬واستثمار‭ ‬طاقاتهم‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الوظيفية‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيزهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬حاضر‭ ‬الوطن‭ ‬ومستقبله‭ ‬المشرق،‭ ‬داعياً‭ ‬جميع‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬بياناتهم‭ ‬وتقديم‭ ‬المستندات‭ ‬الشخصية‭ ‬للوزارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإدماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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