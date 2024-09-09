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((العمل)) تباشر إجراءات توفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي

9/9/2024 7:25:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬أنّه‭ ‬وفقاً‭ ‬للمرسوم‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬كلف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لتوفير‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وعرض‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحملهم‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المناطة‭ ‬بهم‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبناء‭ ‬والتنمية،‭ ‬فقد‭ ‬باشرت‭ ‬الوزارة‭ ‬فوراً‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لإدماج‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬والبرامج‭ ‬المتاحة‭. ‬وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬دعوة‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لتحديث‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬والمستندات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتسجيلهم‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬المالية‭ ‬للنظام‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬المناسبة‭.‬

كما‭ ‬نوّه‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مختلف‭ ‬الفرص‭ ‬الداعمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬واستثمار‭ ‬طاقاتهم‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الوظيفية‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيزهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬حاضر‭ ‬الوطن‭ ‬ومستقبله‭ ‬المشرق،‭ ‬داعياً‭ ‬جميع‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬بياناتهم‭ ‬وتقديم‭ ‬المستندات‭ ‬الشخصية‭ ‬للوزارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإدماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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