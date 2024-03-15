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إنجاز 65%من رابع مراحل مشروع «ريفييرا» في دبي

3/15/2024 5:19:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص في دولة الإمارات، أنّ المرحلة الرابعة من مشروعها الرائد «ريفييرا»، مجتمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية الفرنسيّة في قلب مدينة محمد بن راشد؛ تشهد تقدماً ملحوظاً في عمليات الإنشاء حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 65%، وذلك بالتزامن مع الموعد المحدد للانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث من عام 2024.

ووصلت نسبة الإنشاء في مبنى عزيزي أزور، أحد المباني الستة في هذه المرحلة إلى 68%، حيث تمّ الانتهاء من الأعمال الهيكليّة بنسبة 100%، كما وصلت أعمال الطابوق والتكسية الداخليّة إلى 98% و95% على التوالي، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال التدفئة والتهوية والتكييف، وأعمال الهندسة الكهربائيّة والميكانيكية، والتشطيبات الإجماليّة 81% و72% و49% على التوالي. كما تشهد المباني الخمسة الأخرى تقدمًا سريعًا، حيث تراوحت نسبة إنجاز الإنشاءات فيها بين 62% و75%، في حين تم رفع إجمالي القوى العاملة في المشروع إلى 4800 فرد.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يُسعدنا الإعلان عن هذا التقدّم السريع والملحوظ الذي تشهده المرحلة الرابعة من المشروع المميّز والضخم ريفييرا. تعزز هذه التطورات السريعة التزامنا في تقديم التميز في كل جانب من جوانب هذا المشروع، ليس فقط من حيث الجودة ولكن أيضًا من حيث سرعة البناء. وبعد تجاوز نسبة الإنجاز في ريفييرا 65%؛ فإننا نتطلّع لاستقبال المستثمرين والمستخدمين النهائيين قريباً».

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي، ويضم 75 مبنى متوسطاً وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16.000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفييرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

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