اجتماع حاسم اليوم لوقف إطلاق النار بغزة

اجتماع حاسم اليوم لوقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
2/13/2024 9:08:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول غربي أن حركة حماس وإسرائيل أحرزتا تقدما نحو اتفاق يهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف الدبلوماسي أن اجتماع اليوم سيكون حاسما في سد الفجوات المتبقية لحمل الجانبين على الاتفاق على هدنة.
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