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اجتماع حاسم اليوم لوقف إطلاق النار بغزة

2/13/2024 9:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول غربي أن حركة حماس وإسرائيل أحرزتا تقدما نحو اتفاق يهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف الدبلوماسي أن اجتماع اليوم سيكون حاسما في سد الفجوات المتبقية لحمل الجانبين على الاتفاق على هدنة.

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