مظاهر احتفالات واسعة بعودة المنتخب الأردني تشعل جدل على مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) مظاهر احتفالات واسعة بعودة المنتخب الأردني في ستاد عمان الدولي مساء أمس تشعل تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض

عبد الرحمن العمري: على أيدي هؤلاء النشامى كُتب تاريخ الاردن لكرة القدم

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الأداء المشرف والحضور المميز والوصول للنهائي لا يلغيه عدم الحصول على الكأس إنما دافع أكبر لبطولات قادمة يا نشامى ...

دينا عدوان: عنا عزا احنا

عنا شهداء، ايش مالك ؟؟؟

بدك تنبسط ومبارح مستشهدين طيارين

زيد أبو عودة: و ليش مفترض أنه اللي ضد الاحتفال كاره للوطن ؟! ممكن تكون وجهة نظر مختلفة. مش معقول خطاب الكراهية اللي منتشر!

در علقت :ما احلى فرحة الاردنييين الله يديمها يا رب

حاتم الحاتم: نشامى المنتخب الأردني ومنهم نور الروابدة وإحسان حداد في تعليق لهما من الطائرة المتجهة إلى عمّان على تلفزيون المملكة.. عبّرا عن موقف مقدّر من الاحتفالات المرتقبة وتمنيا أن لاتكون احتفالات "مبالغ" بها بسبب الأوضاع في غزة.

روح وطنية وإنسانية خالصة شكرا للمنتخب الأردني الإنسان

حسام خلايلة علق : يستاهلوا النشامى هل فرحة

أنس خضر :

انا وملايين الاردنيين هذه التفاهات في هكذا وقت لا تُمثلنا أبداً ، نحن شعب نخوة وشهامة وليس من عاداته الاحتفال في هذه الظروف

محمد صبيح الزواهرة : نحن شجعنا منتخب بلادنا وفخورين به جدًا، لكن والله احتفالات وكرنفالات وأهلنا بغزة يستشهدوا بالمئات من أمس ومن أشهر والله غير مقبول، خلص بطولة وعدت وانتهت، وجيرانا وأهلنا عندهم عزاء مفتوح ويبدوا أن القادم في رفح سيكون فاجعة أكبر لهيك أنا ضد الاحتفال ومش شاعر أنه مناسب ولائق بنا.

كان هذا ابرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مظاهر احتفالات واسعة بعودة المنتخب الأردني تشعل جدل على مواقع التواصل