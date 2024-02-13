مظاهر احتفالات واسعة بعودة المنتخب الأردني تشعل جدل على مواقع التواصل .. استمع

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- Amman Net) مظاهر احتفالات واسعة بعودة المنتخب الأردني في ستاد عمان الدولي مساء أمس تشعل تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض
عبد الرحمن العمري: على أيدي هؤلاء النشامى كُتب تاريخ الاردن لكرة القدم
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الأداء المشرف والحضور المميز والوصول للنهائي لا يلغيه عدم الحصول على الكأس إنما دافع أكبر لبطولات قادمة يا نشامى ...
دينا عدوان: عنا عزا احنا
عنا شهداء، ايش مالك ؟؟؟
بدك تنبسط ومبارح مستشهدين طيارين
زيد أبو عودة: و ليش مفترض أنه اللي ضد الاحتفال كاره للوطن ؟! ممكن تكون وجهة نظر مختلفة. مش معقول خطاب الكراهية اللي منتشر!
در علقت :ما احلى فرحة الاردنييين الله يديمها يا رب
حاتم الحاتم: نشامى المنتخب الأردني ومنهم نور الروابدة وإحسان حداد في تعليق لهما من الطائرة المتجهة إلى عمّان على تلفزيون المملكة.. عبّرا عن موقف مقدّر من الاحتفالات المرتقبة وتمنيا أن لاتكون احتفالات "مبالغ" بها بسبب الأوضاع في غزة.
روح وطنية وإنسانية خالصة شكرا للمنتخب الأردني الإنسان
حسام خلايلة علق : يستاهلوا النشامى هل فرحة
أنس خضر :
انا وملايين الاردنيين هذه التفاهات في هكذا وقت لا تُمثلنا أبداً ، نحن شعب نخوة وشهامة وليس من عاداته الاحتفال في هذه الظروف
محمد صبيح الزواهرة : نحن شجعنا منتخب بلادنا وفخورين به جدًا، لكن والله احتفالات وكرنفالات وأهلنا بغزة يستشهدوا بالمئات من أمس ومن أشهر والله غير مقبول، خلص بطولة وعدت وانتهت، وجيرانا وأهلنا عندهم عزاء مفتوح ويبدوا أن القادم في رفح سيكون فاجعة أكبر لهيك أنا ضد الاحتفال ومش شاعر أنه مناسب ولائق بنا.
كان هذا ابرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مظاهر احتفالات واسعة بعودة المنتخب الأردني تشعل جدل على مواقع التواصل
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