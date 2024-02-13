ما عندوش تفاهم.. طفل صينى يبلغ الشرطة عن والده 8 مرات لتفضيله شقيقته الكبرى

MENAFN - Youm7) أثار صبى يبلغ من العمر 10 سنوات، اشتكى إلى الشرطة 8 مرات فى غضون عام من تفضيل والده لأخته الكبرى، جدلا واسعا في الصين، ففى كل مرة يشعر فيها أنه يتم تجاهله، كان الطفل، يسير مسافة كيلومتر واحد من منزله إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن شكواه، حيث كانت أحدث حالة فى 28 يناير الماضى، عندما انزعج وطلب من الضباط مساعدته، حسبما أفاد موقع Pear Video.

ويظهر فى مقطع فيديو، الطفل وهو يجلس بجوار شرطى يرتدى الزى الرسمى، وهو يبكى ويغضب ويعبر عن شكواه من تفضيل والده لأخته الكبرى، فسأله الشرطى، "من الذى يجعلك غاضبا جدا؟" ليجيب الصبى: "أبي"، وفقا لـ

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الطفل ذاهب إلى الشرطة

لاحظ الضابط أنه لا يرتدى معطفًا، بل سترة رقيقة فقط، ويسأل الطفل عن السبب. وبدلا من الرد، يبكى بصوت عال، فى تلك اللحظة، حضر والد الصبى إلى المحطة حاملاً معطفه ويحاول أن يلبسه إياه، إلا أن الطفل رفض.

وبعد أن هدأ، أخبر الضابط عن سبب غضبه من والده، فقال: "عندما يبحث عن معطف لى، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للعثور على المعطف المناسب.. لا أشعر أنه يهتم بى"، وبالمقارنة، فهو يعتقد أن أخته الكبرى تحصل على الكثير من الحب والاهتمام من والده، ولم يتم الكشف عن تفاصيل زيارات الصبى السابقة إلى مركز الشرطة فى الفيديو، لكن والدته أكدت أنه أبلغ الشرطة بنفس الشكوى 8 مرات.

الطفل فى مركز الشرطة لشكوى والده

اعترف والديه بأنهما كانا مشغولين بالعمل وربما لم يظهرا الاهتمام الكافى لمشاعر ابنهما، لكن بعد توسط الشرطة تصالحت الأسرة، أثارت القصة نقاشًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعى فى الصين، وقال أحد الأشخاص: "ربما يجد الصبى الحب والرعاية التى يحتاجها من الشرطة"، وقال آخر: "يا له من فتى ذكى ورائع.. إنه يعلم أنه يجب أن يجد طريقة لحل مشكلته".

فى أكتوبر 2023، اتصل طالب فى شمال غرب الصين بإدارة التعليم المحلية أكثر من 10 مرات فى الساعة للإبلاغ عن أن مدرسته عقدت دروسًا خارج المنهج خلال عطلة العيد الوطنى التى استمرت أسبوعًا.

وفى الشهر نفسه، اتصل صبى يبلغ من العمر 7 سنوات فى شرق الصين، ولم يقم بواجبه المنزلى، بالشرطة وكذب بشأن ضرب والده له حتى لا يضطر إلى مواجهة العواقب فى المدرسة.