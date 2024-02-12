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الملك: هذه الحرب يجب أن تنتهي

2/12/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الملك: تحمل زيارتي اليوم معنى إضافيا وبلدانا يحتفلان بمرور 75 عاما على الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية بيننا
الملك يحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى
الملك يجدد التأكيد على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
الملك: علينا أن نعمل بشكل طارئ وعاجل على ضمان إيصال مساعدات كافية ومستمرة إلى غزة
الملك: القيود المفروضة على المساعدات تسببت بتفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة
الملك: لا تستطيع أية وكالة أممية أن تقوم بالعمل الذي تقوم به الأونروا
الملك: يجب أن تستمر الأونروا بتلقي الدعم المطلوب لتمكينها من القيام بدورها
الملك: الأردن ينظر إلى الخطر المحتمل بتهجير الفلسطينيين بقلق شديد وهو أمر لا يمكن السماح به
الملك يحذر من أن تصعيد المستوطنين في الضفة الغربية وتوسع بناء المستوطنات سيؤدي إلى الفوضى في المنطقة
الملك يؤكد أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الحل الوحيد للأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين
الملك يؤكد أن الأردن مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام
الملك: الغالبية العظمى من المصلين المسلمين لا يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى
الملك: الكنائس أعربت عن قلقها حول التهديدات والقيود المتزايدة غير المسبوقة

قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، خلال تصريحات صحفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، إن زيارته إلى الولايات المتحدة "تحمل معنى إضافيا" في وقت يحتفل البلدان بمرور 75 عاما على الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية، مضيفا: "لكننا كنا نأمل أن نشهد هذه المناسبة المهمة في ظل ظروف أفضل في منطقتنا وفي العالم".
وقال جلالته خلال التصريحات، إن واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث لا تزال مستمرة في غزة، مشيرا إلى أن نحو 100 ألف شخص استشهدوا أو أصيبوا أو أصبحوا في عداد المفقودين، والغالبية العظمى منهم نساء وأطفال.
وحذر جلالته أن "من شأن أي هجوم إسرائيلي على رفح أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى، فالوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لأكثر من مليون شخص تم تهجيرهم إلى رفح منذ بداية الحرب".
وقال: "لا يمكننا أن نقف متفرجين وندع هذا الوضع يستمر. نحتاج لوقف دائم لإطلاق النار الآن، وهذه الحرب يجب أن تنتهي".
جلالته تابع: "علينا أن نعمل بشكل طارئ وعاجل على ضمان إيصال المساعدات بكميات كافية وبصورة مستمرة إلى قطاع غزة عبر كل المداخل الحدودية وبشتى الآليات الممكنة".
ولفت النظر إلى أن القيود المفروضة على المساعدات الإغاثية والطبية الحيوية تسببت بتفاقم الوضع الإنساني المأساوي.
وأوضح جلالته بأنه لا يمكن لأية وكالة أممية أن تقوم بالعمل الذي تقوم به وكالة الأونروا لإغاثة سكان غزة خلال هذه الكارثة الإنسانية، وقال في هذا الصدد، إن عمل "الأونروا" حيوي أيضا في مواقع أخرى، وخاصة الأردن، حيث 2.3 مليون مسجلون في الوكالة.
وأكد أنه يجب أن تستمر الأونروا بتلقي الدعم المطلوب لتمكينها من القيام بدورها ضمن تكليفها الأممي.
وذكر جلالته أن الأردن ينظر إلى الخطر المحتمل بتهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة والضفة الغربية بقلق شديد، وهو أمر لا يمكن أن يتم السماح به.
وحث جلالته على عدم تجاهل الوضع في الضفة الغربية والأماكن المقدسة في القدس. وقال إن نحو 400 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول، ومنهم قرابة 100 طفل، بينما أصيب أكثر من 4 آلاف آخرين.
جلالته حذر من أن التصعيد المستمر للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والأماكن المقدسة في القدس، إضافة إلى التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية، سيؤدي إلى الفوضى في المنطقة بأكملها.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المصلين المسلمين لا يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى. كما أن الكنائس قد أعربت عن قلقها حول القيود المتزايدة وغير المسبوقة، إضافة إلى التهديدات.
وأكد جلالته أنه لا يمكن القبول بالفصل بين الضفة الغربية وغزة.
وذكر أن 7 عقود من الاحتلال والقتل والدمار أثبتت، بصورة لا شك فيها، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون أفق سياسي، موضحا أن الحلول العسكرية والأمنية "ليست الحل. فهي لن تقود أبدا إلى السلام". وقال جلالته إن المدنيين من الطرفين يستمرون بدفع أرواحهم ثمنا لهذا الصراع الممتد، مضيفا بأن كل الهجمات ضد المدنيين الأبرياء، النساء والأطفال، بما في ذلك هجمات 7 تشرين الأول، لا يمكن أن يقبل بها أي مسلم.
وتابع: "علينا أن نضمن ألا يتكرر رعب الأشهر الماضية منذ 7 تشرين الأول، وألا يقبل به أي إنسان".
ودعا جلالته إلى العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والبدء فورا بالعمل لإيجاد أفق سياسي يؤدي إلى السلام العادل والشامل وفقا لحل الدولتين.
وأكد أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش إلى جانب إسرائيل بأمن وسلام، هو الحل الوحيد الذي سيضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وللمنطقة بأسرها. وأكد أن الأردن مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام.

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