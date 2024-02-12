وربة البنك الأعلى تصنيفا إسلاميا بالكويت في الاستدامة



شاهين الغانم: نفذنا ممارسات ومبادرات صديقة للبيئة ضمن عملياتنا كجزء من الالتزام بالاستدامة اهتمامنا بتعزيز مكان عمل شامل ومتنوع على الصعيد الاجتماعي والتزام بتعزيز تكافؤ الفرص

نجح بنك وربة في تعزيز وزيادة تصنيف ستاندرد آند بورز للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2023 (S&P Global ESG Rating) بنسبة 141% ليصبح البنك الإسلامي الأعلى تصنيفا في الكويت، وهذه شهادة على التزام بنك وربة الثابت بالاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة.وقال بنك وربة في بيان صحافي إن هذا الإنجاز يؤكد على التحول الاستراتيجي المستدام للبنك وتفانيه في تعزيز التغيير الإيجابي داخل القطاع المالي في الكويت وخارجها.ويعتبر تصنيف البنك الذي يتولى المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بمنزلة تشجيع على النجاح ويضعه بين المؤسسات الرائدة في الصناعة المصرفية في الكويت، علما أن «S&P Global هي شركة خدمات مالية وتحليلات بارزة توفر المعلومات الأساسية للأفراد والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، وهي معروفة بدورها في تحليل الأسواق المالية، والتصنيفات الائتمانية، والبيانات، وخدمات الأبحاث، وتصنيفات ESG».وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم عن فخره واعتزازه، قائلا: «إن هذا الإنجاز الكبير لهو محل فخر واعتزاز لنا جميعا وشهادة على استراتيجية بنك وربة المستدامة واستثمار استراتيجي في نجاح البنك على المدى الطويل».وأضاف: «لسنا فقط البنك الإسلامي الأعلى تصنيفا في الكويت في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية لعام 2023 (S&P Global ESG Rating)، بل نحن من بين الرواد في الممارسات المصرفية المستدامة بالكويت، الأمر الذي يؤكد أن التزامنا يتجاوز الامتثال، مما يعكس إيماننا الحقيقي بالتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه الأنشطة المستدامة على المجتمع».وأوضح الغانم أن البنك يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة من خلال إعطاء الأولوية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس تتويجا للتحول الاستراتيجي والثقافة المؤسسية في بنك وربة، والذي يضع الاستدامة في صميم عملياته المصرفية.وذكر أن «وربة» يظل ملتزما بقيمه ويهدف إلى وضع معايير جديدة في مجال الخدمات المصرفية المستدامة، مؤكدا أن «وربة» يدرك أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في مشهد الأعمال الديناميكي اليومي، لافتا إلى أن زيادة درجة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لا تضع البنك كمؤسسة رائدة في الممارسات المصرفية المسؤولة فحسب، بل تعكس أيضا إيمان المؤسسة العميق بأهمية التمويل المستدام.وأفاد بأن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت جزءا لا يتجزأ من عمليات صنع القرار في بنك وربة، وتوجيه عملياته واستراتيجية أعماله الشاملة، لافتا إلى أن البنك يدرك أن الاستدامة ليست مجرد توجه جديد، بل هي جانب حاسم يعزز المرونة على المدى الطويل ويخلق قيمة لكل أصحاب المصلحة.وأشار الغانم إلى أن «وربة» قام بتنفيذ ممارسات ومبادرات صديقة للبيئة ضمن عملياته كجزء من التزامه بالاستدامة البيئية، ويشمل ذلك تدابير كفاءة استخدام الطاقة، وبرامج الحد من النفايات، والتركيز على المصادر المستدامة. ومن خلال دمج هذه التدابير، يهدف البنك إلى ترك بصمته الإيجابية على البيئة والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.ولفت إلى أن «وربة» يولي أهمية كبيرة لتعزيز مكان عمل شامل ومتنوع على الصعيد الاجتماعي، ويلتزم بتعزيز تكافؤ الفرص والتنوع ورفاهية الموظفين. ويسعى إلى إحداث تأثير إيجابي يتجاوز حدوده التنظيمية، بما يتماشى مع التزامه بالمسؤولية الاجتماعية من خلال برامج المشاركة المجتمعية والمبادرات الخيرية.واختتم الغانم تصريحه بتوجيه الشكر والتقديرالى مجلس إدارة بنك وربة وقيادته وموظفيه على هذا الدور المهم في الحصول على هذا التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة، مؤكدا أن هذا ما كان ليتحقق لولا العمل الجاد والابتكار وروح التعاون التي تحدد ثقافة بنك وربة، ولقد ساهم كل عضو في الفريق بدور محوري في تحقيق هذا النجاح الذي كان له تأثير إيجابي مستدام من خلال أنشطتنا المصرفية، والذي كان له انعكاس كبير في نتيجة التصنيف.جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع.